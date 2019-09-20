“Bilişim teknolojileri KOBİ’ler için fırsat”
3’üncü KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirildi.20 Eylül 2019 Cuma 11:54
3’üncü KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleştirildi. Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen kongrede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, KOBİ’lerin bilişim teknolojilerini zorunluluk olarak değil, fırsat olarak görmeleri gerektiğini dile getirerek, “Bu, onları başarı sıralamasında üstlere taşıyacak bir fırsat” dedi. Sayan, KOBİ’lerin bilişim teknolojilerini kullanma eğilimlerinin, beklentilerinin bir miktar aşağısında kaldığına işaret ederek, “Biz, KOBİ’lerin bilişim teknolojilerini zorunluluk olarak değil, aksine fırsat olarak görmelerini istiyoruz. Bu, onları başarı sıralamasında üstlere taşıyacak bir fırsat” dedi.
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