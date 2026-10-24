Bilirkişi raporu: İzmir'de çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği otelde tedbirler alınmadı

İzmir'in Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'ndeki bir otelde 22 Ağustos'ta yetişkin havuzuna girdiği iddia edilen 6 yaşındaki E.N.K.'nin boğulma tehlikesi geçirmesiyle ilgili soruşturmada dosyaya giren bilirkişi raporunda, otelin havuz ve eklentilerinde gerekli kontrollerin yapılmadığı, risklerin tespit edilmediği ve tedbirlerin alınmadığının altı çizildi.

Ailesiyle tatil için otele giden E.N.K., bir süre sonra fark edilerek havuzdan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi yoğun bakımda sürüyor; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ailenin şikayeti üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Raporda cankurtaran, işveren ve anne etken gösterildi

Raporda, çocukların yetişkin havuzuna girmemesi için gerekli tedbirlerin alınmadığı vurgulandı. Olayın yaşandığı havuzda uyarı levhası olduğuna dair bir tespite ulaşılamadığı da aktarıldı.

B.G.'nin otelde cankurtaran olarak görev yaptığı kanaatine varılan raporda, çocukların yetişkin havuzuna girmesine karşı gerekli takip ve kontrolü yapmayan B.G.'nin olayda teknik yönden ana etken olduğu kaydedildi. İşveren olduğu belirlenen A.İ.'nin ise havuz ve eklentilerdeki kontrolleri yapmadığı, çocukların yetişkin havuzuna girmesine karşı gerekli iş organizasyonunu kurmadığı ve görevli cankurtaranların takibini sağlamadığı belirtildi; A.İ. de teknik yönden etken sayıldı.

E.N.K.'nin annesi de gerekli kontrolü sağlamadığı değerlendirmesiyle raporda teknik yönden etken olarak yer aldı.

Avukat Aksakal: Cankurtaran sertifikası yok, çocuk 7 dakika dipte kaldı

Ailenin avukatı Emrullah Aksakal, olayı "facia" olarak nitelendirdi. Aksakal, "Havuz başında cankurtaran olarak gösterilen kişinin cankurtaran sertifikasının olmadığını tespit ettik. Sertifikasız bir kişi cankurtaran kulesine oturtulmuş" dedi.

Yürürlükteki Havuz Güvenliği ve Turizm Tesisleri Yönetmeliği'nin bu büyüklük ve derinlikteki bir havuzda en az 2 bronz sertifikalı cankurtaranın aynı anda görev yapmasını zorunlu kıldığını söyleyen Aksakal, olay günü otelde bu şartın sağlanmadığını ifade etti.

"Evladımız 7 dakika boyunca havuzun dibinde kalmıştır" diyen Aksakal, bu sürede havuzun dibini görecek bir kamera sisteminin, alarm sisteminin ve su altı aydınlatmasının dahi bulunmadığını anlattı. Avukata göre olay anında devreye girmesi gereken acil eylem planı, ilk yardım organizasyonu ve kurtarma ekipmanı da yoktu.

Aksakal, otel sahipleri ve yöneticilerinin aileye "geçmiş olsun" demediğini de vurguladı.