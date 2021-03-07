  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bilinçsiz tüketim israfı tetikliyor
Yaşam

Bilinçsiz tüketim israfı tetikliyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’nin 7,7 milyon tondan fazla gıdayı israf ettiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, “Üretimden tüketime gelinceye kadar yapılan hatalı uygulamalar, üretici ve tüketici arasındaki kişisel alışkanlıklar, pazarlama ve diğer kayıplar da üst üste geldiğinde Türkiye’de bu konuda bilinçli ve yeterli eğitim olmamasına bağlı olarak kayıplarımız artıyor. Bilinçsiz kullanımdan dolayı yüksek kayıplar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 11:18:00 -
Bilinçsiz tüketim israfı tetikliyor

Dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık, ülkeler arası su savaşları ve gıda savaşlarını gündeme getirirken, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’nin 7,7 milyon tondan fazla gıdayı israf ettiğini ortaya çıkardı. Türkiye’nin yapmış olduğu gıda israfınının nedenlerine ilişkin Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Yeni Akit’e konuştu.

Tüketim bilinci eksikliği var!

Türkiye’nin israftaki en büyük eksikliğine dikkat çeken Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, “Ürünlerin hasat zamanı veya toplanmasındaki uygulamalardaki eksiklikler var.

Daha ürüne dönüştürülmeden bir kısım orada israf oluyor. İsraf ve gıda kayıplarını birbirine karıştırmamız gerekiyor. İsraf dediğimiz ürünlerin üretiminde meydana gelen kayıplar, gerekse kişilerin alışkanlıkları sonucu (evlerde, mutfaklarda) yapılan hatalı uygulamalar ve ürünlerin tam olarak işlenmemesinden kaynaklanan kayıplar. İnsanların tüketim esnasında bilincinin oluşmamasına bağlı olarak da israfı artırıyor” dedi. Ufuk Tansel Şireli, “İnsanların gıdalara yaklaşımındaki bilinçsizlik, israf konusunda idarecilerin ve yöneticilerin yeterince bilinçli davranmaması. İki tarafında eksikliğinden kaynaklanıyor.Pazara, hale bakıyorsunuz birçok ürün daha pazara çıkmadan doğru muhafaza yapılmaması sonucu zaten kayıplara uğruyor. Bu durumu önlemek için tek bir kontrol noktasından planlama yapılması lazım. Bu yapılmadığı içinde israf ve kayıplarımız son derece üst seviyede oluyor”  diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...
Gündem

Anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...

Almanya’nın Stuttgart kentinde öğrencileri arasında Türklerin de olduğu anaokulunda büyük bir skandal yaşandı. 3 ila 6 yaşındaki minikler “ç..
Başı açık anne başörtülü kızının hakkını böyle savundu: Kızı değil, yasakçılar okula giremeyecek
Gündem

Başı açık anne başörtülü kızının hakkını böyle savundu: Kızı değil, yasakçılar okula giremeyecek

28 Şubat'çı zihniyetin yeniden hortladığı İzmir'den 4. sınıf öğrencisinin başörtülü olması sebebi ile okula alınmadığı haberi gelmişti. Kend..
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kötü haberi duyurdu
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kötü haberi duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay