Bilinçsiz tüketim israfı tetikliyor

Dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık, ülkeler arası su savaşları ve gıda savaşlarını gündeme getirirken, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’nin 7,7 milyon tondan fazla gıdayı israf ettiğini ortaya çıkardı. Türkiye’nin yapmış olduğu gıda israfınının nedenlerine ilişkin Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Yeni Akit’e konuştu.

Tüketim bilinci eksikliği var!

Türkiye’nin israftaki en büyük eksikliğine dikkat çeken Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, “Ürünlerin hasat zamanı veya toplanmasındaki uygulamalardaki eksiklikler var.

Daha ürüne dönüştürülmeden bir kısım orada israf oluyor. İsraf ve gıda kayıplarını birbirine karıştırmamız gerekiyor. İsraf dediğimiz ürünlerin üretiminde meydana gelen kayıplar, gerekse kişilerin alışkanlıkları sonucu (evlerde, mutfaklarda) yapılan hatalı uygulamalar ve ürünlerin tam olarak işlenmemesinden kaynaklanan kayıplar. İnsanların tüketim esnasında bilincinin oluşmamasına bağlı olarak da israfı artırıyor” dedi. Ufuk Tansel Şireli, “İnsanların gıdalara yaklaşımındaki bilinçsizlik, israf konusunda idarecilerin ve yöneticilerin yeterince bilinçli davranmaması. İki tarafında eksikliğinden kaynaklanıyor.Pazara, hale bakıyorsunuz birçok ürün daha pazara çıkmadan doğru muhafaza yapılmaması sonucu zaten kayıplara uğruyor. Bu durumu önlemek için tek bir kontrol noktasından planlama yapılması lazım. Bu yapılmadığı içinde israf ve kayıplarımız son derece üst seviyede oluyor” diye konuştu.