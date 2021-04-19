Bilinçsiz anneler çocuklarını ateşe atıyor: Sosyal medyadaki büyük tehlike!
Sosyal medya kullanıcısı bilinçsiz anneler, yaşlarından büyük giydirdikleri, adına 'çocuk modası' denilen akımla, henüz gelişim çağındaki evlatlarını ateşe atıyor.
Yeniakit.com.tr
Sosyal medya, bilinçsiz kullanım söz konusu olduğunda, birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Onlardan birisi de annelerin çocuklarını yaşlarından büyük giydirerek, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması.
Hollywood'dan yol çıkıp dünyaya yayıldı
Hollywood’da ünlülerinin başlattığı küçük çocukları yetişkin gibi giydirme akımı, bir moda haline dönüşerek, ülkemizde de yaygınlaştı. Uzmanlara göre hızla yayılan bu akım son derece tehlikeli.
Yaşına uygun olmayan fotoğraflarla sosyal medyada paylaşmak doğru değil
Küçük yaşlardaki kız çocuklarının yetişkin bir kadın gibi giydirilmesinin, onların ruhsal gelişimini olumsuz etkilediğini belirten uzmanlar, yetişkin gibi giydirilen çocukların sosyal medyaya konulan fotoğraf ve videolarını doğru bulmuyor. Çocukların, özellikle oyun çağında iken rahat ve çocuksu kıyafetler giydirilmesinin önemine dikkat çeken uzmanlar, çocuklarımız ile iletişimimizi sıkı tutarak gerek davranış gerek giyim kuşam tercihleri bakımından doğru eğitmeliyiz diyor.
'Unisex' kıyafetlerde cinsel yönelimi etkiliyor
Yine uzmanlara göre; çocuklara, Unisex tabir edilen 'her cinsiyete uygun' kıyafetler giydirmek de onların cinsel kimliğini tanımalarında sorunlar yaşatıyor.