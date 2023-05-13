Bilimsel objektiflik falan filan da bir yere kadar! İşte Şengör'ün gündem olan açıklaması

2021 yılında Jeolog Celal Şengör’ün Kemal Kılıçdaroğlu ile hatırasını anlattığı sözleri gündem olmuştu. Şengör, o konuşmasında yedikleri yemekten sonra Kılıçdaroğlu hakkında ‘Atatürk’ün partisi CHP’nin başında böyle bir adam varsa yazık bize’ ifadeleriyle, Kılıçdaroğlu’na oy veren seçmenler olarak kendilerinin de ‘Aptal’ olduklarını söylemişti. Celal Şengör, CHP yandaşı Fatih Altaylı aracılığı ile seçimlere bir gün kala Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyledi.