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Bilimsel araştırma bahane, İngiltere ‘dil tatili’ şahane

30 ayrı üniversitede bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla aktarılan ödeneklerin, mevzuata aykırı olarak kullanıldığı tespit edildi.

28 Ekim 2018 Pazar 12:15
Bilimsel araştırma bahane, İngiltere ‘dil tatili’ şahane

Ömer Faruk Şahin / ANKARA

Üniversitelere bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla aktarılan ödeneklerin, mevzuata aykırı olarak kullanıldığı Sayıştay tarafından tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan raporlara göre, 30 ayrı üniversitede bilimsel araştırma desteklerinin mevzuata aykırı olarak kullanıldığı tespit edilirken, bilimsel araştırma projeleri kapsamında, kimi üniversite zaten İngilizce bilmesi gereken öğretim üyelerini İngiltere’ye dil kursuna gönderirken, kimi üniversite ise bilimsel araştırma bütçesi ile kitap bastırdı. Bilimsel araştırma projesi kapsamında verilen ödeneklerle Dicle Üniversitesi tarafından 450 bin lira harcanarak, İngilizce bilmesi gereken 15 öğretim görevlisi İngiltere’ye dil kursuna gönderilirken, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Ünivesitesi’nde ise bilimsel araştırma projeleri ödenekleri ile 4750 adet kitap bastırıldığı ve bu kitaplara 30 bin lira harcandığı tespit edildi.

30 üniversite kusurlu çıktı

Bilimsel araştırmalar konusunda mevzuata aykırılık tespit edilen üniversiteler şunlar: Karadeniz Teknik, Ege, ODTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, Dicle, Çukurova, İnönü, Uludağ, Marmara, Manisa Celal Bayar, Çanakkale Onsekiz Mart, Gebze Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla Sıtkı Koçman, Niğde Ömer Halisdemir, Ahi Evran, Namık Kemal, Giresun, Adıyaman, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli, Bilecik Şeyh Edebali, Muş Alparslan, Mardin Artuklu, Ankara Yıldırım Beyazıt, Bursa Teknik, İstanbul Medeniyet ve Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 12:15
  1. Kırıkkale
  2. Niğde
  3. Muş
  4. Muğla
  5. Mardin
  6. Kahramanmaraş
  7. Manisa
  8. Kocaeli
  9. İstanbul
  10. Giresun
  11. Çanakkale
  12. Bursa
  13. Bilecik
  14. Ankara
  15. Adıyaman
  16. bilimsel araştırma projeleri
  17. Sayıştay
  18. İngilizce
  19. Dicle Üniversitesi
  20. dil kursu
  21. Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Ünivesitesi

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