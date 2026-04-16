Bilimden çarpıcı sonuç: Kısa egzersizle 8 hastalığa karşı koruma

Bilimden çarpıcı sonuç: Kısa egzersizle 8 hastalığa karşı koruma

Kısa süreli yoğun egzersizin bile demans ve diyabet dahil olmak üzere 8 farklı hastalığa yakalanma riskini belirgin şekilde azaltabileceği ortaya kondu.

Fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir araştırma, egzersizin sadece süresinin değil, yoğunluğunun da kritik rol oynadığını ortaya koydu. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, günlük hareketlerin küçük bir kısmını yoğun egzersiz oluşturduğunda bile ciddi sağlık faydaları elde edilebiliyor.

Araştırma kapsamında UK Biobank verileri incelendi. Yaklaşık 96 bin kişinin aktivite ölçerlerle takip edildiği ve 375 binden fazla kişinin kendi bildirimlerinin değerlendirildiği çalışmada, katılımcılar ortalama 9 yıl boyunca izlendi.

 

8 HASTALIKTA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Araştırmaya göre, fiziksel aktivitenin yüzde 4’ünden fazlasının yoğun egzersiz olması durumunda şu hastalıkların riskinde önemli azalma gözlendi:

• Demans riskinde yüzde 63 düşüş

• Tip 2 diyabette yüzde 60 düşüş

• Yağlı karaciğer hastalığında yüzde 48 düşüş

• Kronik solunum hastalıklarında yüzde 44 düşüş

• Kronik böbrek hastalığında yüzde 41 düşüş

• Bağışıklık kaynaklı iltihaplı hastalıklarda yüzde 39 düşüş

• Büyük kalp-damar hastalıklarında yüzde 31 düşüş

• Atriyal fibrilasyonda yüzde 29 düşüş

• Tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde yüzde 46 düşüş

Uzmanlar, bu sonuçların “tek bir ilaçla sağlanamayacak kadar geniş kapsamlı” olduğuna dikkat çekiyor.

YOĞUN EGZERSİZ

Çalışmayı değerlendiren acil tıp uzmanı Leana Wen, yoğun egzersizin kalp atışını ve nefes alışverişini belirgin şekilde artıran aktiviteler olarak tanımlandığını belirtti.

Koşu, bisiklet, hızlı yüzme ya da merdiven çıkma gibi aktiviteler yoğun egzersiz kapsamında değerlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum kişiden kişiye değişiyor; bazı bireyler için tempolu yürüyüş bile yeterince yoğun olabilir.

 

KISA SÜRE BİLE ETKİLİ

Araştırmanın en dikkat çeken bulgularından biri ise yüksek yoğunluklu egzersiz için uzun süreler gerekmemesi. Günlük aktivitenin küçük bir bölümünü yoğun hale getirmek bile sağlık üzerinde önemli etkiler yaratabiliyor.

Uzmanlar, merdivenleri hızlı çıkmak, kısa süreli tempolu yürüyüşler yapmak veya gün içinde kısa ama zorlayıcı hareketler eklemenin bu açıdan yeterli olabileceğini vurguluyor.

Araştırmaya göre en etkili yöntem, düzenli egzersizi tamamen bırakmadan, günlük rutine kısa süreli yoğun aktiviteler eklemek. Bu yaklaşım hem sürdürülebilir hem de geniş kapsamlı sağlık faydaları sağlıyor.

