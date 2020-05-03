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Aktüel

’Bilim Söyleşileri’ devam ediyor

Moderatörlüğünü Erdi Özgül’ün yaptığı, Tarihçi Yazar Zafer Bilgiç’in konuk olduğu Bilim Söyleşileri programının ikincisi saat 14.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:52:30 -
’Bilim Söyleşileri’ devam ediyor

Moderatörlüğünü Erdi Özgül’ün yaptığı, Tarihçi Yazar Zafer Bilgiç’in konuk olduğu Bilim Söyleşileri programının ikincisi saat 14.00’te Eyüpsultan Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak.


Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, gündelik yaşamlarına renk katmak için sosyal medya hesaplarından birçok canlı yayın gerçekleştiriyor. Bunlardan biri de Bilim Söyleşileri programı. 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek konuların konuşulduğu program, izleyenlerin zihinlerinde yeni ufuklar açıyor, bilgi dağarcıklarını geliştiriyor. Moderatörlüğünü Erdi Özgül’ün yaptığı, Tarihçi Yazar Zafer Bilgiç’in konuk olduğu Bilim Söyleşileri programının ikincisi saat 14.00’te Eyüpsultan Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak. Programda Bilgiç tüm yönleriyle Bilinmeyen Eyüpsultan’ı anlatacak. Zafer Bilgiç’in anlatımları Eyüpsultan’ın bilinmeyenlerine ışık tutacak. Programda ayrıca vatandaşlardan gelen sorular da yanıtlanacak.

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