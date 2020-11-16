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Gündem Bilim Kurulu'ndan flaş karar! Acil toplandılar
Gündem

Bilim Kurulu'ndan flaş karar! Acil toplandılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'da toplandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:23:00 - 2020-11-16 17:24:50
Bilim Kurulu'ndan flaş karar! Acil toplandılar

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde saat 17:00'da toplandı.

Ülke genelinde artış devam ediyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs hasta sayısındaki artışın nasıl önlebileceğinin cevabını arayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, öneri niteliğindeki kararların alınacağı Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapması bekleniyor. Bu arada Bilim Kurulu'nun toplanacağı, Sağlık Bakanlığı tarafından toplantıdan yaklaşık on dakika önce duyuruldu.

15 Kasım Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan rakamlara göre 15 Kasım Pazar günü 142 bin 496 test yapılmış, 3 bin 223 yeni hasta tespit edilmişti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan son tedbirlere göre ülke genelinde açık havada sigara içmek yasaklandı. Öte yandan alınan bir diğer yasak kararı da riskli illerde 65 yaş üzerindeki vatandaşların 10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaları olmuştu. Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun artan koronavirüs vakaları karşısında sokağa çıkma yasağı önerisinde bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.

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Yorumlar

sizofren savar

VAKALARIN ARTIŞ SEBEBİ EKREMDİR.. OTOBUSLER GARAJLARDA YATIYOR..İSTANBULDA OTOBUSLER BALIK İSTİFİ GİDİYOR.. EKREM HAKKINDA SORUSTURMA ACİLMALİDİR.
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sizofren savar

VAKALARIN ARTIŞ SEBEBİ EKREMDİR.. OTOBUSLER GARAJLARDA YATIYOR..İSTANBULDA OTOBUSLER BALIK İSTİFİ GİDİYOR.. EKREM HAKKINDA SORUSTURMA ACİLMALİDİR.
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