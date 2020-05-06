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Bilim Kurulu üyesinden Türkiye’ye müjdeli haber: Daha çabuk iyileştiriyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüse karşı geliştirilen immün plazma tedavisinin hastaları daha çabuk iyileştirdiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:05:00 -
Bilim Kurulu üyesinden Türkiye’ye müjdeli haber: Daha çabuk iyileştiriyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs hastalığında uygulanan immün plazma tedavisinin hastaları çabuk iyileştirdiğini söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Covid-19 tanısı konulan hastalarda uygulanan immün plazma tedavisinin son derece başarılı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çelik, "İyileşen hastalarımız var. İyileşen hastalarımızdan aldığımız plazmaları diğer hastaların iyileşmesi için kullanıyoruz. Bazı hastalarımıza her gün plazma tedavisi uyguluyoruz. Bu tedavi ile iyileşmeler hızlanıyor. Değerlerin daha çabuk düştüğünü görüyoruz. Antikor oluşumunun daha çabuk ortaya çıktığını görüyoruz. Bu sürenin tam analizini yapmış değiliz. Çünkü o kadar yeterli bir sayıya ulaşamadık" dedi.

"Hastalar daha çabuk kendine geliyor"

Prof. Dr. Çelik, immün plazma tedavisinde sorunun aynı kan grubunu bulmak olduğuna dikkat çekerek, "Hastaların takiplerini ciddi yaptığımız için hangi hastadan ne zaman alacağımızı, İl Sağlık Müdürlüğümüzün kurmuş olduğu 'İmmün Plazma Kurulu' var, orada 'şu kişilerden alınabilir' diye bir not geliyor. Ona göre bizde o hastalarla temasa geçip, onları hastanemize davet ediyoruz. Bunu tedarik ederek hastamıza uygulamaya çalışarak gayret ediyoruz. Herhangi bir yan etkiyi şu an görmüş değiliz. Kısa ve uzun süreli kıyaslamak lazım; ama immün plazmanın hastaları çabuk iyileştirdiğini görmekteyiz. Hastalar daha çabuk kendine geliyor. İyileşen hastalarımız sıkıntı çıkarmıyor" ifadelerini kullandı.

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