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Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü uyardı: O güne dikkat

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlara kritik bir uyarı yaptı. Özlü, 4 Mayıs Pazartesini işaret ederek, "İnsanlar 'Sokağa çıkma yasağı bitti, her şey normale döndü. Öyleyse dışarı çıkabiliriz. Gezip dolaşabiliriz' diye düşünüyorlar. Bu yanlış. Virüs hala var" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 23:23:00 -
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü uyardı: O güne dikkat

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan kalabalıklara dikkat çekti. Pazartesi gününü işaret eden Özlü, "İnsanlar 'Sokağa çıkma yasağı bitti, her şey normale döndü. Öyleyse dışarı çıkabiliriz. Gezip dolaşabiliriz' diye düşünüyorlar. Bu yanlış. Virüs hala var. Virüs aramızda dolaşıyor. Salgın devam ediyor." ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, COVID 19 süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salgında vaka sayısının 11 Nisan'da zirveyi gördüğünü söyleyen Özlü, bu tarihten itiraben salgının düşüşe geçtiğini söyledi. Özlü, "Eğer tabii yeniden tabloyu bozacak bir durum olursa bu 11 Nisan'daki sayıyı aşar ve ikinci bir pik yaşarız. Böyle bir ihtimal var." dedi.

Pazartesiye dikkat

"İkinci dalga ihtimali tamamen toplumun duruma verdiği tepkiyle ilişkili" diyen Özlü, "3 gündür temas kesilmiş durumda. Sokağa çıkma yasağının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yarın itibariyle ne olur göreceğiz. Çünkü üç gündür yasağın ardından insanlar 'Sokağa çıkma yasağı bitti, her şey normale döndü. Öyleyse dışarı çıkabiliriz. Gezip dolaşabiliriz' diye düşünüyorlar. Bu yanlış. Virüs hala var. Virüs aramızda dolaşıyor. Salgın devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayramda iki önemli risk var

Normalleşma adımlarıyla ilgili bilgiler veren Özlü, "Bayramda iki tane önemli risk var. Bir tanesi bayram namazı riski. Bu riskin ortadan kaldırılması lazım. İkincisi de bayramlaşma. Bizim geleneklerimizde büyüklerimizi ziyaret ederiz. Bu da çok büyük risk içeriyor. Bayramlaşmaların eskisi değil yeni duruma göre yapılması gerekiyor." dedi.

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