Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'üçlü virüs' uyarısı! Aralık'tan itibaren koronavirüs vakaları da artacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, solunum yollarında seyreden 'üçlü virüs' artışına dikkat çekerek, 'Bu sene maske ve mesafe kurallarına uyduğumuz için 2 yıldır unuttuğumuz rinovirüs, influenza ve RSV'de tırmanış başladı. Bu tırmanış trendine henüz Covid-19 katılmadı. Aralık ayından itibaren viral hastalıklardaki tırmanış trendi devam ederse Covid-19 vakaları artacaktır' dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bu durumun 'üçlü virüs' veya 'pandemi' olarak adlandırıldığını; influenza, rinovirüs ve RSV'nin aynı anda bulunduğunu anlattı. Prof. Dr. Şener, "Sadece gripte değil her sene havaların soğumasıyla birlikte grip benzeri hastalıklarda artış oluyor. Bu sene de 2 yıldır unuttuğumuz gripte rinovirüste, influenza ve RSV'de bir tırmanış başladı. Bu tırmanış trendine henüz Covid-19 katılmadı. Amerika ve Avrupa'daki vakalara baktığımızda onlarda da aynı şekilde başladığını görüyoruz. Covid de sonrasında bu virüslere katılıyor" diye konuştu.

'HAVALARIN İYİ GİTMESİ AVANTAJ OLDU'

Türkiye'de de beklenilenin, kasım ayından itibaren Covid-19'un tırmanışa geçmesi olduğuna dikkat çeken Prof. D. Şener, "Ancak şu an öyle bir şey yaşamıyoruz. Havaların iyi gitmesi bizim için bir avantaj oldu. Aralık ayından itibaren viral hastalıklardaki tırmanış trendi devam edeceği gibi Covid-19'da da tırmanış trendi devam edecektir. Aslında bu bizim için bir avantaj çünkü hala grip aşısı ve Covid-19 hatırlatma dozu olmak için bir zaman dilimi var" dedi.

'TANI KOYMANIN TEK YOLU PCR UYGULANMASI'

'Üçlü virüs'ün solunum ve damlacık yoluyla bulaştığını belirten Prof. Dr. Şener, "Gözle görülemeyen partiküller karşı tarafa ulaşabiliyor. Bunu önlemenin tek yolu bariyer olarak maskeyi kullanma. Kapalı alanda özellikle maske ve mesafe önlemlerinde dikkatli olmak gerekiyor. Asansör kullanımında, toplu taşımada mutlaka maske kullanmak gerekiyor. Üçlü virüsü Covid-19 nedeniyle bir arada görmeye başladık. Unuttuğumuz ve maske mesafe gibi önlemlere tam uyduğumuz için bu virüsler gündemde olmadı. Bağışıklık sistemi şu anda bu virüsleri yeniden hatırlıyor. Rinovirüs bizim için önemli çünkü uzun zaman devam edebiliyor. Burun akıntısı, geniz kuruluğu şikayetleriyle seyrediyor. Rinovirüsün 180'den fazla alt tipi var. Birini atlatıp iyileştikten sonra tekrar hasta olma ihtimaliniz çok yüksek. RSV'de özellikle çocukluk çağında devam eden kronik öksürüklerle karşı karşıya kalıyoruz. Çok nadiren solunum sıkıntısı olabiliyor. RSV inatçı öksürüklerle seyrediyor. Hastalık iyileşirse dahi kuru öksürük nöbetleri devam ediyor. Bunlara tanı koymanın tek yolu solunum yolundan alınacak PCR'ın uygulanması" diye konuştu.