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Aktüel Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması:
Aktüel

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması:

"Mutasyonunun çok yaygın olmadığı, sadece lokal olarak o bölgelerde, orada sınırlandığı ortaya konulana kadar bu kısıtlamalar sürer" - "Ülkede Kovid-19 ile mücadele ederken yurt dışından olası bir tehdide karşı acil önlem alınması ve bunun derhal uygulamaya konulması çok değerli" - "Eğer buradan gelen kişilerde virüs pozitifliğinde daha fazla bir durum söz konusuysa ona göre farklı bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Şu an buralardan gelenler için karantina söz konusu, tıpkı sürecin başında olduğu gibi" - "Mutasyonun, virüsün bulaştırıcılık özelliğine etki yaptığı belirtiliyor. Bu durumda mutasyonun hasta yapıcılık özelliğine etkisi eğer çok fazla değilse aşılar için de çok olumsuz bir durum olmayacağını rahatlıkla söylemek mümkün"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:22:54 -
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması:

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğrayarak bulaştırıcılık seviyesini artırması üzerine Türkiye'de alınan tedbirlere ilişkin, "Mutasyonunun çok yaygın olmadığı, sadece lokal olarak o bölgelerde, orada sınırlandığı ortaya konulana kadar bu kısıtlamalar sürer." dedi.

İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un İngiltere'de bulaştırıcılığı yüzde 70 artırabilen mutasyonlara uğradığı ancak şu an hastalık yapma özelliğinde bir değişiklik yapmadığı yönünde bilgi edinildiğini belirtti.

Mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan koronavirüs tipi üzerine yetkili mercilerce inceleme yapıldığını belirten İlhan, Türkiye'nin gelişmeler üzerine vakit kaybetmeden tedbir aldığını vurguladı.

Tedbirler kapsamında, şu anda İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve oradan gelecek yolcular için karantina uygulamasının hayata geçirildiğini dile getiren İlhan, "Ülkede Kovid-19 ile mücadele ederken yurt dışından olası bir tehdide karşı acil önlem alınması ve bunun derhal uygulama konulması çok değerli." dedi.

Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:

"Ülke dışında bir odak olduğunda sınırı kapatmak en doğru yaklaşım. Gelişmelerin iyi takip edilmesi lazım. Eğer buradan gelen kişilerde virüs pozitifliğinde daha fazla bir durum söz konusuysa ona göre farklı bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Şu an buralardan gelenler için karantina söz konusu, tıpkı sürecin başında olduğu gibi."

Bu ülkelerden gelen yolculara Türkiye'ye indiklerinde havalimanında PCR testi yapılacağını anlatan İlhan, "Test alınan yolcu, sonucu belli olana kadar karantinaya alınacak. Sonuç belli olduktan sonra yolcunun serbest dolaşımına izin verilecek." bilgisini verdi.

- "Aşılar için çok olumsuz bir durum olmayacağını söylemek mümkün"

İlhan, İngiltere'de görülen virüs mutasyonunun ne kadar yaygın olduğunun henüz net olarak bilinmediğine işaret ederek, virüs mutasyonlarına ilişkin Türkiye'de bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada saptanan 4 binden fazla bu virüste mutasyon var. Burada mutasyonun nasıl etki yaptığı önem taşıyor. Çünkü, virüsün iki özelliği var, bunlardan biri bulaştırıcılık diğeri hasta yapıcılık. Şu anda söz konusu mutasyonun, virüsün bulaştırıcılık özelliğine etki yaptığı belirtiliyor. Bu durumda mutasyonun hasta yapıcılık özelliğine etkisi eğer çok fazla değilse aşılar için de çok olumsuz bir durum olmayacağını rahatlıkla söylemek mümkün. Hastalık yapma özelliğine de şayet etki yapıyorsa ya da yaparsa o zaman aşıları da yeniden gözden geçirmek söz konusu olabilir."

İngiltere'deki mutasyona bağlı alınan tedbirlerin ne kadar sürmesi gerektiğine ilişkin de İlhan, "Bu mutasyonunun çok yaygın olmadığı, sadece lokal olarak o bölgelerde orada sınırlandığı ortaya konulana kadar bu kısıtlamalar sürer. Bu tıpkı sürecin başında mart-nisan ayında yurt dışından ülkeye gelenlere nasıl karantina uygulaması yapıldıysa şimdi de karantina olacaktır bu durum için." diye konuştu.

İlhan, kış dönemi olduğundan yolculukların da azaldığı için karantina uygulamasının çok daha rahat olacağını söyledi.

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