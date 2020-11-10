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Gündem Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'den okulların kapatılması ile ilgili önemli açıklama
Gündem

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'den okulların kapatılması ile ilgili önemli açıklama

Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini; ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:38:00 - 2020-11-10 14:43:22
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'den okulların kapatılması ile ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer,  Türkiye'nin her bölgesinde vakaların arttığını, yeni vakaların yüzde 40-50'sini İstanbul'dakilerin kapsadığını söyledi.

"Türkiye'de vaka artışları daha da hızlanacak"

Prof. Dr. Tezer, "Hızlıca bir artış meydana geliyor. Kışa girdik, kapalı ortamlarda bulunmak taşıyıcılığı ve artışı artıracaktır. Kapalı ortamlarda havalandırmaların iyi olmadığı ortamlarda insanlar daha fazla sayıda bir araya gelirler. Kurallara uyulmazsa restoranlar olabilir, tiyatrolar olabilir, sinemalar olabilir, kafeteryalar olabilir, kapalı alan her yerde Türkiye'de de vaka artışları daha da hızlanacaktır. Önümüzdeki günlerde istemediğimiz görüntüler tekrar ortaya çıkacaktır. Eğer önlemler alınmaz ise kurallara uyulmaz ise taşıma sisteminde, mağazalarda, restoranlarda, kafelerde, barlarda, spor salonlarda, yüzme alanlarında her yerde insanların bir arada olduğu yakın temas sağladığı her yerde, maskenin takılmadığı, hijyenin sağlanmadığı, mesafeye uyulmadığı dönemlerde artacaktır" diye konuştu.

'Çocuklar çok az bulaştırıyor'

Prof. Dr. Tezer, Avrupa'da ekim ayının sonuna doğru kısıtlamaların geldiğine; ancak okullarla ilgili bir kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğine dikkat çekti. Türkiye'de de okulların kademeli olarak açıldığını belirten Prof. Dr. Tezer, "Çocukların okullarda maske takma kurallarına uyduklarını, öğretmenlerin de dikkatli olduğunu biliyoruz. Küçük çocuklar hiç şikayetleri olmazsa etraflarına çok az bulaştırıyorlar. Ama eğer kurallara uyulmazsa bunlar da bulaşıcı pozisyona geçebilirler. Bizim korktuğumuz hiç şikayeti olmayan çocuklar, okula gittikleri zaman bulaşıcılıkta ne kadar rol oynayabilirler? Şu ana kadar veriler çok etkili bir bulaş olmadığı yönünde; ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Tüm Avrupa'da okullar şu an kapatılmış durumda değil ve Dünya Sağlık Örgütü de en son okulların kapatılmasının gündeme alınmasını söylüyor" dedi.

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