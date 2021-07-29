Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den kısıtlama açıklaması

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli silahımız aşı. Son iki haftada vaka sayılarında yaşanılan artış, aşılamanın az yapıldığı illerden dolayı meydana geliyor.

Sağlık Bakanlığı, sık sık aşılamanın önemine vurgu yaparak, kısır döngüyü tekrar etmemek adına aşı yaptırın çağrısında bulunuyor.

Vaka sayılarında yaşanılan bu artış sonrası, vatandaşların aklına 'Kısıtlamalar geri getirilecek mi' sorularını getiriyor.

Aşı çağrısında bulundu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kısıtlamalarla ilgili yaptığı açıklamasında bazı tahminlerde bulundu.

Karşılaştıkları koronavirüs hastalarının önemli bir bölümünü ya aşısız ya da ikinci doz aşıyı olmamış kişilerin oluşturduğunu belirterek, vatandaşları aşı konusunda duyarlı olmaya çağıran Şener, bundan sonraki dönemin aşısızların pandemisi olacağını söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, yaptığı açıklamada aşılamanın bu aşamada büyük önem taşıdığını aktaran Şener, vatandaşları aşıya davet etti.

"Aşı olmayanlara kısıtlama uygulanabilir"

İtalya ve Fransa'nın sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlandıklarını belirten Prof. Dr. Şener, aşısız çalışmak isteyenlere getirilmesi planlanan kısıtlamaların olduğunu ve bunun Türkiye'de de uygulanabileceğini söyledi:

"Bu ülkelerde 1 Eylül'den itibaren hiçbir sağlık çalışanı hastanelerde aşısız çalışmayacak. Sağlık çalışanlarının aşı konusunda hiç fire vermemesi lazım. Ben bunu hiç kabul edemiyorum. Bu hem bilimsel hem etik hem de vicdani değil. Sağlık çalışanı olarak aşısız tek bir kişinin kalmaması lazım çünkü biz Kovid-19 dışındaki hastalara da hizmet veriyoruz. Öğretmenler ve hizmet sektöründe çalışanların da bence tamamının aşılanması lazım. Bu 'aşısızlar çalışmasın' demek değil. Aşısız çalışmak isteyenlerin 48 saatte bir PCR veya antijen testi zorunluluğu gibi ihtimaller olabilir, bunlar bazı ülkelerde konuşuluyor, Türkiye'de de uygulanabilir."

Kısıtlamalara değindi

Prof. Dr. Şener, aşısızların toplu taşımayı kullanmaması, konserlere alınmaması, restoranlara girmemesi gibi tartışmalara da değinerek şunları kaydetti:

"İsrail ve İngiltere, Delta varyantı ile boğuşuyor"

"İsrail ve İngiltere, Delta varyantı ile boğuşuyor. Bunlar halen normalleşme adımlarından çok geri adım atmış değil. Bizde de vaka sayıları onların çok çok üstünde değil. O yüzden aşısızların otobüslere binmemesi, evde kalması gibi şeyler çok da akılcı değil. Buna gelmeden bizim aşılanmayı halletmemiz lazım. Aşı olmak istemiyorsa AVM, konser, restoran gibi yerlere gitmeden 48 saat önce PCR veya antijen testini yaptırma zorunluluğu getirilebilir. Benim tahminim de Türkiye de yavaş yavaş bu yola doğru girecektir."