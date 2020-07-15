Bilim Kurulu üyesi Özlü'den ezberleri bozan uyarı!

Koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk olarak görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, salgın konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye çalışan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu kez "Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım." notuyla yeni bir paylaşımda bulundu.

"Antikor ve aşı konusunda net bir sonuç yok"

Koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmaları ve antikor konusuna değinen Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid 19'la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil. Virüsün, aşıyla kazanılacak bağışıklıktan kendisini kurtaracak mutasyonlar geçirip geçirmeyeceği; aşıyla kazanılan bağışıklığın, ne kadar süreceği; tekrar aşılamanın gerekip gerekmeyeceği; gerekecekse, hangi aralıklarla olacağı da meçhul"

"Hiç kimse kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin"

Vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyaran Özlü, "Sonuç: hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen" ifadelerini kullandı.