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Gündem Bilim kurulu üyesi Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması: Salgın kontrolden çıktı
Gündem

Bilim kurulu üyesi Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması: Salgın kontrolden çıktı

Ölümcül koronavirüs pandemisinde son durumu değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:59:00 -
Bilim kurulu üyesi Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden koronavirüs açıklaması: Salgın kontrolden çıktı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tedirgin eden ifadeler kullanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında kontrolün kaybedildiğini öne sürdü.

Son 10 gündür yükselen koronavirüs vakalarına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Ceyhan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 gündür yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ediyor. Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor. Ne zaman iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının üzerine çıkar ve günden güne bu durum iyileşir, o zaman yeniden kontrol altına almaya başladığımızı söyleyebiliriz"

Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan günlük veriler içerisinde en az ilgisini çekenin günlük vaka sayısı olduğunu ifade etti.

"Gerçek vaka sayıları açıklananın on katı kadardır" diyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Siz ne kadar çok ve doğru test yaparsanız yapın bu bütün ülkelerde böyledir. Eğer Türkiye'de yeterli sayıda ve doğru test yapılamıyorsa o zaman gerçek hasta sayısı daha da yüksektir. Ancak önemli olan iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki orandır" ifadelerini kullandı.

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