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Gündem

Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan'dan çok kritik uyarı: Bu yapılmazsa ülkemizde 14 bin kişi ölebilir

Hacette Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını nedeniyle çocuk ve risk grubundakilerin aşılarını ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Ceyhan, "Çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde ülkemizde yılda 14 bin 296 kişi ölebilir" dedi.

2020-04-21 16:27:00 -
Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan'dan çok kritik uyarı: Bu yapılmazsa ülkemizde 14 bin kişi ölebilir

Hacette Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşının önemine dikkat çekerek "Salgın şartlarında bile çocukların ve risk grubundaki yetişkinlerin aşılarını ihmal etmemek gerekiyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından nisanın son haftası olarak belirlenen Aşı Haftası dolayısıyla online basın toplantısı yaptı.

Kimi hastalıklar açısından sağlığın korunmasında aşının çok önemli olduğunu ifade eden Ceyhan, aşı tereddütünün tehlikeli sonuçları olabileceğini dile getirdi.

Ceyhan, aşısı olmayan bir hastalığın dünyaya yayılarak salgın yapabildiğine işaret etti.

"Ülkemizde yılda 14 bin 296 kişi ölebilir"

Aşılamanın, DSÖ tarafından aşıyla önlenebilir hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin engellenmesi açısından 'en önemli ve en maliyet etkili toplum sağlığı müdahaleleri' arasında kabul edildiğini vurgulayan Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 pandemisinde bir kez daha aşıların ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü aşısı olan bir hastalıkta zaten pandemi olmuyor. Örneğin, aşısı olduğu için önemsiz görünen difteri, boğmaca, kızamık, kabakulak, menenjit ve hepatit gibi hastalıklar, Kovid-19'dan bile daha tehlikeli ve ölümcül.

Bu nedenle aşı, tüm buluşların ötesinde en önemli buluş. Çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde ülkemizde yılda 14 bin 296 kişi, dünyada ise 2,5-3 milyon kişi ölebilir. Bu sadece çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde ortaya çıkan rakam. Dünya tarihi boyunca salgınlar olmaya devam edecek. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için de etkili yöntem aşılama. Özetle, salgın şartlarında bile çocukların ve risk grubundaki yetişkinlerin aşılarını ihmal etmemek gerekiyor."

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Yorumlar

murat yazgan

 bilim adami 
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Kaktus Sydney

 felaket tellali Mehmet Bey yine konusmus. 
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