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Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan: Vaka sayısı bundan onlarca kat fazla olurdu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile ilgili, "Poşetten, elbiseden bulaşsaydı bugün vaka sayısı onlarca kat fazla olurdu" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:39:00 -
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan: Vaka sayısı bundan onlarca kat fazla olurdu

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Beyaz TV'de yayınlanan 7. Gün programına konuk oldu. Ceyhan, virüsün bulaşıcılığı hakkında tecrübelerini paylaştı.

Akşam gazetesinin aktardığına göre Ceyhan, şunları söyledi:

Bu virüsün yüzde 90 bulaşma yolu karşılıklı damlacık yoluyla. Yani iki insan 1.5 metreden yakın konuşurken çıkan damlacıkla bulaşıyor. Poşetten, elbiseden bulaşsaydı bugün vaka sayısı onlarca kat fazla olurdu.

Tedbirlerin kaldırılmasında en büyük tehlikenin AVM’lerde olduğunu belirten Ceyhan, “AVM’lerin tam kapasiteli açılması büyük risk. Virüs kapalı yerde kalıyor. Mağazaların camı yok. AVM içindeki klimalar dolaşımı sürekli taşıyor. Biz bunu Diamond Princess gemisinde gördük. Damlacık 1.5 metreye gider diyoruz ama havalandırma çok daha uzak mesafeye götürüyor” dedi.

"Tatile gidebilecek miyiz?" sorusuna cevap veren Ceyhan, “Şehirler arası dolaşımın açılmasına bağlı. Bulunduğunuz ilde ya da gideceğiniz ilde salgının belli oranda kontrol altına alınmış olması gerekir. Ben kuralların ilk İstanbul’da kaldırılacağını düşünüyorum. Çünkü ilk kontrol noktasına İstanbul ulaştı. Yazlığı olanlar belki gidebilecek ama otellere herkes gidemeyecek. Ülkelerin durumuna da bakılacak" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

KLİMALI ORTAMLARDAN UZAK DURUN.... EKREMİN TOPLU ULASIM ARACLARINDAN VE DAGITTIGI MASKE DEZENFEKTAN TÜRÜ SEYLERDEN UZAK DURUN.. CHP BU VİRUSUN TURKİYEDEN GİTMESİNİ ASLA İSTEMİYOR..
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vedo

bu dokrtor bilim kurulu üyesi değil diye biliyorum
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