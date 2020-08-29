Bilim Kurulu üyesi Levent Yamanel'den rahatlatan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, son günlerde artış gösteren koronavirüs (Covid-19) vakalarını değerlendirdi.

Levent Yamanel, vaka sayılarıyla ilgili endişe edecek bir durum olmadığının altını çizdi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, salgın için bu dönemde 'kritik sınır' değil; ama 'psikolojik sınır'lar olduğunu söyledi.

"Sağlık Bakanlığımız her şeyi kontrol altında tutuyor"

Sağlık Bakanlığının her şeyi kontrol altında tuttuğunu kaydeden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'da psikolojik sınırlar var; bin gibi, bin 500 yüz gibi. Tabii bu durum böyle olunca vaka sayıları bini geçince, bin 500'ü geçince endişeleniyoruz; ama aslında endişelenecek bir durum yok. Çünkü sağlık sistemimiz çok güçlü. Şu an için bu rakamları kaldırmayacak kadar sıkıntılı bir durum yok. Ama sınırsız bir sağlık sistemi hiçbir yer yok. O nedenle de çok dikkat etmemiz gerek. Tabii ki böyle vaka artışları, dalgalanmalar, azalmalar olacaktır pandemi sürecinde. Sağlık Bakanlığımız her şeyi kontrol altında tutuyor. Bütün birimlerimizle çalışıyoruz. Ve sağlık ordumuz mücadeleye devam ediyor. Herhangi bir yoldan çıkma, kontrolden çıkma gibi bir şey söz konusu değil"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsle mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

Levent Yamanel, "Yaz aylarında daha dikkatli olsaydık, vaka sayılarını binin altında tutsaydık, ekim ve kasım aylarına çok daha iyi bir şekilde girerdik, daha kontrollü bir şekilde 2'nci dalgayı atlatabilirdik. Ama yine de mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"Okullar açıklamalı"

Prof. Dr. Levent Yamanel, okullarla ilgili ise önemli cümleler kurdu.

Lamanel, "Şuan okulların kademeli olarak açılacağını biliyoruz, ön görüyoruz. Ve açılmalı da; tabii ki eğitim de çok önemli. Ama yapılan protokoller, alınan önlemlerin tamamen uygulanması gerekiyor. Belli sınıflar açılabilir. Online eğitimler, hibrit modeller olabilir. Bunları zaten düzenlenen rehberler eşliğinde ve çok ciddi önlemler alınarak hem Sağlık Bakanlığımız hem Milli Eğitim Bakanlığımız planlamakta" ifadelerini kullandı.