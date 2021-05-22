Bilim Kurulu üyesi İlhan duyurdu! KKTC şehitlerinin ismi denizlerde yaşayacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye Petrolleri'nin 'Mavi Vatan'da sondaj yapacağı 3 gemiye, Rum çetesinin Kıbrıs'ta 1963 yılındaki saldırısında şehit olan ağabeyleri Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan'ın adlarını verdiğini söyledi.

Kanuni Sondaj Gemisi, 5 Mayıs – 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Türkali-2 gaz sahasında sondajına devam edecek. Kanuni'ye Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan gemileri eşlik edecek. Bu üç isim, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te, EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetelerinin Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın şehit ettiği oğullarına ait.

İlhan'ın ağabeyleri KKTC'de vahşice katledildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Tuğgeneral rütbesiyle emekli olan Nihat İlhan, 1963 yılında o dönem adı Kıbrıs Türk Alayı olan Kıbrıs’taki 650 kişilik Türk gücünün doktoruydu. Kıbrıs tarihine 'Kanlı Noel' diye geçen Rumların silahlı saldırılara başladığı 20 Aralık 1963’teki, Türk Alayı’nda görevi başındaydı. 24 Aralık gecesi Rumlar, Lefkoşa’nın Kumsal semtinde Binbaşı Nihat İlhan’ın evine baskın düzenledi.

Rum saldırganlar, Nihat İlhan’ın 3 küçük oğlu, Kutsi, Murat, Hakan ve eşi Mürüvvet’i saklandıkları banyoda küvetin içinde kurşun yağmuruna tutarak katletti.

'Barbarlık Müzesi'ne dönüştürüldü

Olayın yaşandığı ev daha sonra ’Barbarlık Müzesi’ne dönüştürüldü. Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarının katledilmesi, 364 Kıbrıs Türkü ile 174 Kıbrıs Rumunun hayatını kaybettiği olayların sembolü haline geldi.

Şehitlerin ismi Mavi Vatan'da görev yapacak gemilere verildi

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şehit ağabeylerinin isimlerinin Türkiye Petrolleri tarafından 'Mavi Vatan'da görev yapacak 3 gemiye verildiğini duyurdu.

İlhan, "Devletimiz büyüktür, hem de çok büyük. Türkiye Petrolleri, Mavi Vatanda milli sondaj görevi yapacak 3 gemiye şehit ağabeylerim 'Murat İlhan', 'Kutsi İlhan', 'Hakan İlhan' adlarını verdi. Başta Sayın Genel Müdür Melih Han Bilgin Bey ve emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Duygu dolu hikayesini daha önce anlatmıştı

Prof. Dr. İlhan, daha önce yaptığı açıklamada ağabeyleri ile anneleri Mürevvet Hanım'ın nasıl şehit edildiğini anlatmıştı.

İlhan, babasının katliamdan önce saldırılarda yaralılara müdahale için hastaneye gittiğini anlatarak, "Giderken babam eşi Mürevvet Hanım, çocukları Murat, Kutsi ve Hakan'a, 'eğer dışarıda bir çatışma olur, silah sesi duyarsanız, burası güvenli bölge; ama siz mutlaka evin en izole yerine geçin, burası da evin banyosu, küveti olabilir' diye ifade ediyor. Saat 21.00 sıralarında Rum EOKA'cı katiller, önlerine ilk çıkan ev olan bizim eve giriyorlar. Ev tek katlı bir bina. Bunlar hemen banyoya saklanıyorlar. Mürüvvet Hanım; Murat, Kutsi ve Hakan'ı göğsüne sararak üzerine kapaklanıyor. Evin sahibi Hasan Bey bir başka yere saklanıyor, onların küçük çocuğu banyodaki lavabonun altına saklanıyor. İçeriye giren bu katiller acımasızca makineli tüfekle tarıyorlar. Ev tanınmaz hale geliyor. Burada Mürevvet Hanım, Murat, Kutsi ve Hakan şehit oluyor. Evdeki diğer küçük çocuk yaralanıyor, tedavi görüyor. Sabaha kadar orada bekliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.