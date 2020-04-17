Bilim Kurulu üyesi Ceyhan, 17 Nisan koronavirüs tablosunu yorumladı: Bu olursa salgın azalır

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüste son rakamları değerlendirdi. Günlük iyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçmesi durumunda salgının kontrol altına alınacağını belirten Ceyhan, "Vaka sayısı sabit bir seyir izlerken, günlük iyileşen vaka sayısında bir artış var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'deki günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Buna göre; Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 126 artarak 1769'a, vaka sayısı ise 4 bin 353 artarak 78 bin 546'ya yükseldi.

"Hemen her günün rakamından bir anlam çıkarmamalıyız"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir canlı yayında koronavirüste son rakamları değerlendirdi. Vaka artışının bir günlük değişmelere göre değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Mehmet Ceyhan,"Çünkü bir günde artmış, diğer günde azalmış gibi gözükebilir. O yüzden bunları bloklar halinde değerlendirmek lazım. Diğer ülkelerin ve bizimde günlük vaka sayısına ilişkin grafikleri baktığımız zaman 3 günlük duraklamadan sonra artmalar ya da azalmalar görülebilir. Hemen her günün rakamından bir anlam çıkarmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Günlük iyileşen hasta sayısı, günlük vaka sayısını geçerse salgın azalır"

Günlük vaka artışlarının sabit bir seyir izlediğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Ama buna 'Salgının artık sonuna yaklaşıyoruz' yakıştırmalarında bulunmak yanlış olur. Eğer günlük iyileşen hasta sayısı, günlük vaka sayısının üstüne çıktığı zaman 'salgın artık kontrol altına girdi, azalıyor' diyebiliriz. Tedbirleri iyi uygulamaya devam edersek buraya doğru gidiyoruz. Vaka sayısı sabit bir seyir izlerken, günlük iyileşen vaka sayısında bir artış var. Bu bir yerde birbirini kesecek ve iyileşen hasta sayısı artmaya devam edecek. Ama bu olunca salgın bitti dememek lazım" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Ölüm sayılarının artmamasında en önemli faktörlerden biri 65 yaş üzerinin sokağa çıkmasını engellemek en büyük faktör oldu. Vaka sayılarının ortalama yaşı ne kadar yüksekse ölüm oranı o kadar yüksek oluyor ama vakaların yaşı ne kadar düşükse ölüm oranı da o kadar düşük oluyor. Yaşlı grubu korumak çok etkili oldu. Hastanelerin yoğun bakım servislerinin zorlanmaması ve personel sayısına göre vaka sayısının artmaması bu kişilere verilen hizmetin kalitesini de arttırmıştır.