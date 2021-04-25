  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap neden istif etti? Alpay Azap Bilim Kurulu'ndan neden istifa etti?
Gündem

Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap neden istif etti? Alpay Azap Bilim Kurulu'ndan neden istifa etti?

Alpay Azap Bilim Kurulu'ndan neden istifa etti? Korona salgınında ilk vaka Türkiye’de daha görülmeden önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bilim Kurulu oluşturuldu. Bilim Kurulun’da konusunda uzman çok sayıda bilim insanı yer aldı. Bilim Kurulu üyeleri arasında Prof. DR. Alpay Azap da yer aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. DR. Alpay Azap Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap neden istif etti?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 12:03:00 - 2021-04-25 12:04:49
Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap neden istif etti? Alpay Azap Bilim Kurulu'ndan neden istifa etti?

Koronavirüs salgının ilk dönemlerinde ekranlarda en sık boy gösteren Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Alpay Azap, bu görevden istifa etti. Uzun süredir medyaya çıkmayan ve açıklama yapmayan Azap'ın, uzun süredir Bilim Kurulu toplantılarına katılmadığı ve yazıma gruplarından da çıktığı belirtilidi. Sonunda Prof. Dr. Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti. 

Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap neden istif etti?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alpay Azap, istifa iddialarını doğrularken, gerekçesini de şöyle açıkladı: "Faydalı olmadığımı düşündüm. Yükselen ikinci dalga, hastaneden kafamı çıkarmama izin vermiyordu. Enerjimi hastalara, bilimsel araştırmalara ve derneğe ayırmaya karar verdim” dedi. Prof. Azap şöyle devam etti:  “Faydalı olamadığımı düşündüğüm ekim ayından beri toplantılara katıl(a)mıyorum. Zaten yükselen ikinci dalga hastaneden kafamı çıkarmama izin vermiyordu. Sonrasında da sınırlı enerjimi hastalara, bilimsel araştırmalara ve derneğe ayırmaya karar verdim. Basından da uzak durup işimi yapmaya çalıştım."

"Beni arayan, yayına davet eden basın mensuplarının çoğuna da durumu anlattım. Bir haber değeri görmedikleri için olsa gerek, duyurmadılar. Dün yine bir davet için arayan Yavuz Oğhan’a durumu anlatınca, o haber değeri gördü bunda. Sonuç olarak ayrılmam yeni değil aslında.” 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi'nin büyük kızları Hakk'a yürüdü
Gündem

Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi'nin büyük kızları Hakk'a yürüdü

Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi'nin büyük kızları Muazzez Işıldar Hakk'a yürüdü. Merhume Işıldar'ın cenazesi namazının, yarın öğle namazını mü..
Bakan Çavuşoğlu'ndan hadsiz Biden'a jet cevap!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan hadsiz Biden'a jet cevap!

ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için "Soykırım" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu skandal karara ilişkin jet bir yanıt vere..
Bunlar Türk kanı taşıyor olamazlar: Boğaziçi değil Ermeni dayanışması!
Gündem

Bunlar Türk kanı taşıyor olamazlar: Boğaziçi değil Ermeni dayanışması!

CHP, HDP, DHKPC ve diğer yasa dışı örgütlerin desteği ile provokasyona soyunan Boğaziçililer, skandal bir 'Ermeni soykırımı' mesajı paylaştı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay