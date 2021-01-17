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Gündem Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Dondurmadan korona bulaşır mı?
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Dondurmadan korona bulaşır mı?

Çin'de dondurma örneklerinde koronavirüse rastlanması üzerine binlerce ürüne el kondu. Bu gelişme sonrası dondurmadan koronavirüs bulaşıp bulaşmayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 13:35:00 -
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Dondurmadan korona bulaşır mı?

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

Ateş Kara'dan "dondurma" açıklaması

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir. Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi."

"Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı ? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi."

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