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Gündem

Bilim Kurulu üyeleri maaş alıyor mu? 'Üzüldüm' diyen Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu üyeleri para alıyor" iddialarına tepki gösterdi. Koca, "Bilim Kurulu'ndan hiçbir üyemiz hiçbir ödenek almamaktadır, tamamen gönüllülüğe esasen bu hizmeti yapmaktadırlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 21:34:00 - 2020-07-08 21:41:32
Bilim Kurulu üyeleri maaş alıyor mu? 'Üzüldüm' diyen Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler ve alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, CHP'li milletvekili İlhan Kesici'nin "Bilim Kurulu üyeleri para alıyor" iddiasıyla ilgili "Son derece üzüldüm. Sayın vekil arkadaşımızın bu konuda bilgilenmiş olmasını ümit ederdim. Bilim Kurulu'ndan hiçbir üyemiz hiçbir ödenek almamaktadır. Bu kadar net söylüyorum. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bu vazifeyi yürütmektedirler. Şöyle bir söylemi olmuştu; Bilim Kurulu'nun Umumi Hıfzısıhha Kanunu içinde Sağlık Şurası gereği oluştuğunu, süreçte sağlık şurası mülga oldu, yani kaldırıldı. Daraltıldı, devamında Anayasa Mahkemesi'nin özellikle adli bilirkişiliği sağlık şurasını kaldırmasıyla Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı kararnamesi ile sağlık şurası kaldırılmış oldu. Olmayan sağlık şurasının bilim kurulu olur mu? Ödenek veya belli bir süreyle atama sözkonusu olabilir mi? Sağlık üzerinden politika yapmak hiçbir siyasetçiye şifa olmaz.

"Sağlık sistemimizle gurur duyalım"

Biz bu noktada önerilerimizi yapıcı yapalım. Mücadelemiz koronavirüsle olsun. Gerçekten sağlık sistemimizde ve gerçekten sağlık çalışanlarımızla, sağlık ordumuzla yapılanlarla da özverileri, fedakarlıklarıyla, sistemimizle dünyanın övdüğü, takdir ettiği sistemimizle gurur duyalım, bunun keyfini çıkaralım. Teşekkür ederim." dedi.

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