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Yaşam Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? | Koronoavirüs yeni yasaklar
Yaşam

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? | Koronoavirüs yeni yasaklar

Yeni yasaklar gelir mi? | Koronavirüs salgınının Aralık 2019'da başlamasıyla Türkiye'de ocak aında Bilim Kurulu kuruldu. Salgınını başından bu yana son derece önemli tedbir kararlarına imza atan Bilim Kurulu'nun bu hafta toplantısının olup olmadığı merak ediliyor. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? | Bilim Kurulu Toplantı tarihi | Koronavirüs yeni yasaklar gelecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:14:00 -
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? | Koronoavirüs yeni yasaklar

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası Mart 2020'de tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok kısıtlama kararı alındı. Vakaların azalmasıyla 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz'da normalleşme adımları atıldı. Ekim ve kasım aylarında ise vakalar artmaya başlayınca yeni kısıtlamalar kaçınılmaz oldu. Vatandaşlar Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını, yeni kararlar çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Yeni yasaklar ne zaman açıklanır?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? | Koronoavirüs yeni yasaklar

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 23 Aralık Çarşamba günü saat 17.00’de toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca’nın saat 19.00 gibi açıklamalar yapması bekleniyor. Bilindiği gibi toplantılarda tavsiye kararları alınıyor. Bu öneriler Kabine Toplantısı’nda değerlendirildikten sonra yasaklar hakkında karar alınıyor. Kabine Toplantısı’nın gelecek hafta yapılması bekleniyor.

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