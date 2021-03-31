Bilim Kurulu toplantı kararları | Tüm dünya gibi Türkiye’de salgına karşı büyük bir mücadele veriyor. Salgının seyri, aşılamada gelinen son nokta ise yakından takip ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi gözünü bilim kurulu toplantısına çevirdi. Peki, bilim kurulu ne zaman toplanacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 50 yaş üstü aşılama ne zaman?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu salgının başından bu yana önemli kararlar aldı. Bu sebeple vatandaşlar Bilim Kurulu toplantılarını yakından takip ediyor. Kabine toplantısının ardından vatandaşlar bilim kurulu toplantısının tarihini araştırmaya başladı. Bilim kurulu 31 Mart Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda aşı dağıtımı ve uygulamayla ilgili konuların görüşülmesi bekleniyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazıyı açıklama yapacak.