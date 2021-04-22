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Gündem Bilim Kurulu Toplantısı bitti mi? Yeni kararlar var mı?
Gündem

Bilim Kurulu Toplantısı bitti mi? Yeni kararlar var mı?

Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, açıklama ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı açıklaması belli oldu mu? soruları merak kazandı. Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 15.00'te video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ne zaman biteceği ve yeni kararların olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı bitti mi? Yeni kararlar var mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 17:00:00 -
Bilim Kurulu Toplantısı bitti mi? Yeni kararlar var mı?

Bilim Kurulu Toplantısı belirli tarihlerde düzenleniyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Toplantının ardından Bakan Koca alınan yeni kararları ve koronavirüsle mücadeledeki son durumu paylaşıyor. Peki, saat 15:00 itibariyle başlayan Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi mi?

Bilim Kurulu Toplantısı bitti mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00’te video konferans yöntemiyle toplandı.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın kısa bir süre içerisinde sona ermesi bekleniyor. Toplantının ardından saat 17:00'de yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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