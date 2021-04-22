Bilim Kurulu toplantısı bitti mi, açıklama ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı açıklaması belli oldu mu? soruları merak kazandı. Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 15.00'te video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ne zaman biteceği ve yeni kararların olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı bitti mi? Yeni kararlar var mı?