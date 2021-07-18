Bilim Kurulu 'aşı olmayanlara yönelik kısıtlama kararı' aldı mı? Sağlık Bakanlığı cevapladı

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DHA, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun, aşı olmayan vatandaşların AVM, tiyatro ve sinema salonları ile maç, konser, düğün ve kongre gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda yapılan etkinliklere alınmamasını önerdiğini aktarmış, alınan tavsiye kararlarının da Kabine toplantısında değerlendirileceğini ifade etmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı!

Haber 7, 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu'na ilişkin DHA'da yer alan haberin Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandığını yazdı. Haber 7'nin haberine göre, Bilim Kurulu aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesine yönelik herhangi bir öneride bulunmadı.

Bakan Koca uyarmıştı

14 Temmuz'daki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanma oranı düşük olan illerde vaka sayılarının arttığını söyleyerek, aşılanma çağrısında bulunmuştu.