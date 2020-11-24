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Gündem Bilim insanlarının sabırsızlıkla beklediği olay! ‘Büyük Kavuşum’ için geri sayım başladı
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Bilim insanlarının sabırsızlıkla beklediği olay! ‘Büyük Kavuşum’ için geri sayım başladı

Jüpiter ve Satürn'ün bir araya gelmesiyle oluşacak, bilim insanlarının 'Büyük Kavuşum' olarak adlandırdığı olay 21 Aralık'ta gerçekleşecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:15:00 -
Bilim insanlarının sabırsızlıkla beklediği olay! ‘Büyük Kavuşum’ için geri sayım başladı

Jüpiter ve Satürn, önümüzdeki günlerde çift bir gezegen gibi gözükecek. 21 Aralık’ta gün batımından hemen sonra yaşanacak bu olay her 20 yılda bir gerçekleşiyor. Independent'ta yer alan habere göre, bu seferki 'Büyük Kavuşum'u diğerlerinden ayıran yaklaşık 800 yıl aradan sonra gerçekleşecek olması. 

Rice üniversitesi’nden Patrick Hartigan’a göre, önümüzdeki günlerde yaşanacak olay diğerlerinden bir hayli nadir.  "Bu nesneler arasında daha yakın bir hizalama yakalamak için 4 Mart 1226’ya gitmeniz gerekiyor" diyen Hartigan, yaklaşık 800 yıl aradan sonra iki gezegenin ilk defa bu kadar yakın konumlanacağının altını çizdi.  Bilim insanlarına göre, 21 Aralık'ta Jüpiter ile Satürn, birbirinden yalnızca 0,1 derece ayrı gözükecek.  Gökbilimciler, hava koşulları uygun olduğu sürece olayın dünyanın her yerinden görülebileceğini söyledi.

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