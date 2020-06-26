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Teknoloji

Bilim insanlarından umutlandıran aşı açıklaması

Bilim insanları tarafından yürütülen bir araştırma, 'MMR' isimli kızamık aşısının koronavirüsün ölümcül semptomlarını yok etmek için kullanılabileceği sonucunu ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 05:59:00 -
Bilim insanlarından umutlandıran aşı açıklaması

Bilim insanları, titizlikle yürüttükleri bir araştırma sonucu, tek bir enjeksiyonda kızamık, kabakulak ve kızamıkçık olmak üzere üç ayrı hastalığa karşı etkili olan 'MMR' isimli aşının koronavirüsün ölümcül tehlikesini azalttığına ve çeşitli ölümcül enfeksiyonlara karşı koruma sağladığına dair önemli kanıtlar bulduklarını açıkladı.

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği tarafından yayınlanan araştırma kapsamında ölümcül Polimikrobiyal Sepsise karşı Mycobacterium Bovis (BCG) aşısı kullanılan bir laboratuvar örneğini inceleyen bilim insanları, sepsise karşı gözlenen korumanın, septik enflamasyonu baskıladığı bilinen uzun ömürlü miyeloid türevi baskılayıcı hücrelerden kaynaklandığını tespit etti.

Koronavirüsün akciğer iltihabı ve sepsis ile güçlü şekilde ilişkili olduğunu belirten bilim insanları, MMR'ın insanlarda kullanım için tamamen güvenli bir aşı olduğunu kaydetti.

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