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Bilim insanlarından "Kovid-19 aday aşılarının denendiği gençler virüse maruz bırakılsın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 12:57:05 -
Bilim insanlarından "Kovid-19 aday aşılarının denendiği gençler virüse maruz bırakılsın" çağrısı

ANKARA (AA) - Bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aday aşıların denendiği genç gönüllülerin, virüse maruz bırakılması çağrısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, 15'i Nobel ödüllü 100'den fazla önde gelen bilim insanın yer aldığı 1 Day Sooner kuruluşu, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin Başkanına hitaben açık bir mektuba imza attı.

Bilim insanları, aşı yapılan genç sağlıklı gönüllülerin kasten virüse maruz bırakılması istedi. Bu uygulamanın sağlık risklerinin çok düşük ancak topluma faydalarının çok büyük olacağı vurgulandı.

İmzacılar arasında prototip Kovid-19 aşılarından birine sahip olan Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsünün yöneticisi Profesör Adrian Hill de yer aldı.

Hill, söz konusu meydan okuma deneylerinin "gelecek aylarda" yapılabileceğini belirtti.

Dünyada halen Kovid-19'a karşı 23 aday aşının klinik deneyleri yürütülüyor.

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