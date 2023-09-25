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Kültür - Sanat Bilim insanları tarfından büyük keşif: İçinde süt bulunan gizemli bir havuz keşfedildi! Esrarengiz olay
Kültür - Sanat

Bilim insanları tarfından büyük keşif: İçinde süt bulunan gizemli bir havuz keşfedildi! Esrarengiz olay

Yeniakit Publisher
2023-09-25 23:39:00 - 2023-09-26 00:13:37
Bilim insanları tarfından büyük keşif: İçinde süt bulunan gizemli bir havuz keşfedildi! Esrarengiz olay

Bilim insanları, New Mexico'daki bir mağaranın derinliklerinde daha önce insanlar tarafından görülmemiş, içinde süt bulunan gizemli bir havuz keşfetti.

Bilim insanları, New Mexico'daki Carlsbad Mağaraları Ulusal Parkı'nda bulunan Lechuguilla Mağarası'nın 400 metre altında "el değmemiş" ve süt gibi görünen gizemli bir havuz keşfetti.

SÜRPRİZ KEŞİFLERLE KARŞILAŞILIYOR

Dünya yüzeyinin çoğunu fethettik, yeraltına uzun yolculuklar yaptık ve okyanusun derinliklerini keşfettik, ancak bilim insanları hala ara sıra daha önce hiç görülmemiş keşiflerle karşı karşıya kalıyor.

ESRARENGİZ HAVUZ MERAK UYANDIRDI

Kaşiflerin Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletindeki Carlsbad Mağaraları Ulusal Parkı'nda bulunan Lechuguilla Mağarası'nın 400 metre altındaki derinliklerinde dikkat çekici bir havuz keşfetti. Daha önce hiçbir insan tarafından görülmemiş ve süt gibi akan bu havuz bilim insanlarını heyecanlandırdı. Park çalışanları tarafından "harika bir görüntü" olarak adlandırılan bu esrarengiz mavi havuz, el değmemiş olarak nitelendirildi.

Bilim insanları, içinde süt bulunan gizemli bir havuz keşfetti - Son Dakika
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İÇİNDEKİ BERRAK SU

Havuz, beyaz donmuş kayaçlarla çevrili ve su puslu ve krem rengi gibi görünse de, içindeki su aslında berrak. Keşif lideri Max Wisshak, suyun eski yağmur sularından geldiğini ve bu suların kireçtaşından sızdığını varsayıyor. Havuzun altındaki kenarlar, 'havuz parmakları' gibi görünüyor ve bu, insan varlığı olmadan tamamen evrimleşmiş bakteri kolonileri olabilir.

"BİNLERCE YIL İZOLE EDİLMİŞ"

Carlsbad Mağaraları'ndan Rodney Horrocks şunları söyledi: "Bu havuz yüz binlerce yıl boyunca izole edilmiş ve o günden önce hiç ışık görmemişti. Bu tür dokunulmamış havuzlar bilimsel olarak önemli; çünkü su numuneleri nispeten kontaminasyondan arındırılmış ve bu havuzlarda yaşayabilecek mikrobiyal organizmalar sadece orada bulunması gereken oluşumlar. Kontaminasyon mağaranın üzerindeki yüzeyden gelebilir, ancak Lechuguilla Mağarası için bu büyük bir sorun değil, çünkü mağara koruma altındaki bir vahşi alanın içinde bulunuyor. Ayrıca hava aerosollerinden de kontaminasyon olabilir. Ancak Lechuguilla Mağarası'ndaki yeni keşfedilen havuz, neredeyse tamamen dokunulmamış."

 

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