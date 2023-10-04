Bilim insanları öneriyor: Köylerde depreme karşı çelik evler yapılmalı

Bilim insanları da tek katlı yapılarda afetlere dayanıklılığı nedeniyle çelik konstrüksiyon evleri öneriyor.

Prof. Dr. Erdem Canbay, “Bu evler belirli bir tip proje kapsamında yapıldığı için tasarımının ‘hatasız ve güvenilir’ olması bir avantaj. Çelik imalatının hepsi fabrikada yapılacağı için, yani delikleri, boyları burada kesilip, ayarlanacağından hata minimuma indiriliyor” diye konuştu.

Dayanıklı, güvenilir ve kullanışlı özelliğe sahip

Canbay, çelik evlerin deprem bölgesinde kullanımına ilişkin de şunları kaydetti: “Köy yerine betonu nasıl götüreceksiniz ama çelik konstrüksiyon evleri bir tıra yükleyip, götürebilirsiniz. Bütün parçaların taşındığı bir kamyonla gidilir, yerinde kaynak ya da cıvatalarla birleştirilir. Tabii temeli sağlam yapılmalı. Çelik yapılar, projesine uygun yapılması halinde dayanıklı, güvenilir ve kullanışlı olacaktır.”

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Topkaya da çelik konstrüksiyon yapıların dayanıklılığına dikkati çekerek, “Çelik yapılar Türkiye’de çok da fazla uygulanmadığı için bilinmiyor ama deprem yönünden mukavemeti daha yüksek olduğu için diğer sistemlere göre daha avantajlı” dedi.

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