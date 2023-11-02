Bilim insanları iddia etti: Mumya ile denizkızı efsanesi yeniden hortladı! Heyecanlandıran keşif, sosyal medyayı salladı

Birçok masalda ve filmde karşımıza çıkan denizkızı efsanesinde şaşırtan bir keşif yapıldı. Bilim insanları tarafından Japonya’dan gelen mumya ile denizkızı efsanesi çözülmüş olabilir. Söz konusu mumya kalıntısı balık, maymun ve kertenkele parçalarının karışımından oluşuyor.

Şaşırtan keşif ait şu bilgiler servis edildi!

Bilim insanları, gerçek olup olmadığı en fazla araştırılan efsanelerden biri olan denizkızının gizemini çözmek için çalışmalarına hızla devam ederken, yeni adımlar attı! Bilim insanları tarafından neredeyse 100 yıllık bir denizkızı mumyası ile dikkat çeken bir araştırmaya imza atılıyor.

FRANKENSTEİN GİBİ BİR ARAYA GETİRİLMİŞ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İlk olarak Amerikalı bir denizci tarafından Japonya’dan getirilen ve 1906’da Springfield, Ohio’daki Clark County Tarih Derneği’ne bağışlanan denizkızını andıran mumyanın ilk taramalarında; Frankenstein gibi bir araya getirilmiş olduğu düşünülüyor.

MUMYANIN 1800’LERİN ORTALARINA KADAR UZANDIĞI BELGELENİYOR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Fiji denizkızı” olarak bilinen mumyanın uzunluğu yaklaşık 29 santimetre ve ayrıca mumyanın 1800’lerin ortalarına kadar uzandığı belgeleniyor.

DENİZKIZININ KİMLİĞİ ARAŞTIRILDI

Araştırmacılar yeniden bu esrarengiz mumyayı inceleme altına aldı ve kalıntılar üzerinde röntgen ve CT taramaları gerçekleştirerek denizkızının kimliğini araştırdılar.

Kuzey Kentucky Üniversitesi’nden bir radyograf olan proje lideri Joseph Cress şöyle konuştu:

“Bu, mumyayı neredeyse her boyutta görmemizi sağladı.”

BALIK, MAYMUN, KERTENKELE PARÇALARININ KARIŞIMINDAN OLUŞUYOR

İlk araştırma, mumyanın başı kesilmiş bir balık gövdesi üzerine dikilmiş bir maymunun başından yapılmış gibi göründüğünü, ellerinin ise bir kertenkelenin pençeli bacakları olduğunu ortaya çıkardı.

KALINTILARIN İÇİNDE BİR ÇİFT TAHTA KAZIK BULUNDU

Cress, taramalarda ayrıca kalıntıların içinde bir çift tahta kazık bulunduğunu ve bunların muhtemelen yaratığı sağlam tutmak için eklendiğini söyledi.