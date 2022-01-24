Bilim insanları duyurdu! Sadece hava ve su kullanılarak gıda üretildi!

Finlandiya'da bilim insanları sadece hava ve su kullanarak, besleyici bir protein tozu üretmeyi başardı. Araştırmacılar "havadan gıda ürettiklerini" söylüyor. Bu yeni madde gelecekte insanlığın gıda ihtiyacını karşılayabilir.

Finlandiyalı girişimcilerden "sadece hava ve su kullanarak besleyici bir gıda ürettik" açıklaması geldi. Helsinki merkezli şirketin uzmanları havadaki karbon dioksit ile sudaki hidrojeni birleştiriyor. Tek bir mikrop ile başlayan fermentasyon süreci ile toz halinde bir protein elde ediliyor. Araştırmacılar, Gaz fermentasyonu adlı bir teknoloji ile tek bir hücrenin gelişmesi için gereken koşulları oluşturuyoruz. Süreç sonunda besleyici bir toz ortaya çıkıyor" dedi. Protein tozu üretim süreci sırasında kullanılan elektrik de güneş enerjisinden sağlanıyor. Fin araştırmacılar bu sayede "havadan gıda ürettiklerini" söylüyor.

Tadına ilişkin "Nötr bir tadı var. Biraz umami hissi de veriyor. Rengi beta kerotenden geliyor. Bu madde aynı zamanda havuçlara da rengini veriyor. Sanki biraz havuç tadı da alıyorum "Solein" adı verilen protein tozu, nötr tadı sayesinde hem tuzlu hem de tatlı gıdaların üretiminde kullanılabilecek." yorumu yapıldı. Araştırmacılara göre bu madde gelecekte insanlığın gıda ihtiyacını da karşılayabilir. Birleşmiş Milletler verilerine güre dünyanın gıda ihtiyacının 2050 yılına kadar yüzde 60 ile 100 arasında artması bekleniyor. 2050 yılında 10 milyara yaklaşacak küresel nüfusu doyurmak için alternatif gıda kaynaklarının önemine dikkat çekiliyor.