Bilim insanları duyurdu: Kızıl gezegen Mars'ta ilginç keşif

Bilim insanları, Mars'ın yüzeyinde ilginç bir keşife imza attı. Araştırmacılar, kızıl gezegenin yaklaşık 4 milyar yıl önce asteroidlere maruz kalan Noachis Terra dağlık bölgesinde üçlü bir krater tespit etti. Keşfedilen kraterin, oldukça nadir görüldüğü belirtildi.

Konuya ilişkin Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, farklı zaman dilimleri içerisinde farklı objelerin Mars'ın yüzeyindeki farklı noktalara çarpabileceği ve bu çarpmalar sonucu tamamen şans eseri krater süper pozisyonları oluşabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, bu krateri oluşturan objenin yüzeye çarpmadan kısa bir süre önce üç parçaya bölünmüş olabileceğini aktardı. Ancak keşfedilen üçlü kraterin tek bir çarpışmada mı yoksa birden fazla çarpışmadan mı oluştuğu henüz bilinmiyor.