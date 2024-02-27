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Sağlık Bilim insanları doğruladı! Kuş gribi Antarktika'ya ulaştı
Sağlık

Bilim insanları doğruladı! Kuş gribi Antarktika'ya ulaştı

Yeniakit Publisher
2024-02-27 14:48:00 -
Bilim insanları doğruladı! Kuş gribi Antarktika'ya ulaştı

Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine (H5N1) rastlandı. Bilim insanları Antarktika ana karasındaki ilk vakaları doğruladı.

Kuş gribi Antarktika ana karasına sıçradı. İspanya Yüksek Bilimsel Araştırma Konseyi (CSIC) tarafından yapılan açıklamada, Arjantinli bilim adamlarının Antarktika'daki Primavera Üssü yakınlarında bulduğu iki ölü kutup martısında (skua) kuş gribi tespit ettiği duyuruldu.

Bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğu vurgulanırken, penguenler için potansiyel risk taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, “Bu keşif, virüsün kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Virüsün Antarktika'ya göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

 


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