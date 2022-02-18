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Sağlık Bilim insanları, dinozorların da solunum rahatsızlığı yaşadığını tespit etti
Sağlık

Bilim insanları, dinozorların da solunum rahatsızlığı yaşadığını tespit etti

Dolly'nin boyun kemikleri üzerinde yapılan bir araştırmada, dinozorda kemik ve eklem enfeksiyonuna yol açabilen "solunum" rahatsızlığı olduğuna dair bulgulara rastlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 16:28:00 - 2022-02-18 16:29:21
Bilim insanları, dinozorların da solunum rahatsızlığı yaşadığını tespit etti

ABD'de bilim insanları, Dolly olarak bilinen dinozorun fosillerinden dinozorların solunum rahatsızlığı yaşadığını tespit etti.

Dolly'nin boyun kemikleri üzerinde yapılan bir araştırmada, dinozorda kemik ve eklem enfeksiyonuna yol açabilen "solunum" rahatsızlığı olduğuna dair bulgulara rastlandı.

Montana eyaletindeki Büyük Dinozor Müzesi'nden Dr. Cary Woodruff, bulgularının ilk kez bir dinozor türünde solunum rahatsızlığına işaret ettiğini belirtti.

Woodruff, zaman makinasıyla Dolly'nin dönemine gidilebilse dinozorun muhtemelen görünüşünden hasta olduğunun anlaşılabileceğini kaydetti.

Dolly'nin solunum rahatsızlığına bakteri ya da mantar kaynaklı enfeksiyonların yol açabileceği üzerinde durduklarını vurgulayan Woodruff, bunun "hava kesesi yangısı" olduğunu tahmin ettiklerini ve enfeksiyon türünün günümüzde dinozor türlerinden gelen bazı kuş türlerinde de sıklıkla görüldüğünü bildirdi.

Araştırmada, teşhisin doğru olması halinde Dolly'nin akciğer iltihabına benzer öksürük, tıksırık, baş ağrısı ve ateş gibi belirtilerinin bulunabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 18 metre boyundaki Dolly, devasa uzunlukta boyunlarıyla bilinen ve otçul bir dinozor türü olarak öne çıkıyor.

Yaşadığı rahatsızlıklardan ötürü Dolly'nin ömrünün kısa sürdüğü ve 15 yaşında öldüğü belirtiliyor.

Bilim insanları, sauropod türü dinozorların kuşlarla benzeri bir solunum sistemlerine sahip olduklarını düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

 

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