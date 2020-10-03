Bilim insanları Ay’ın oluşumunun Dünya’ya ağır bedel ödettiğini belirledi

Durham Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, çarpışmaların, ince atmosferli kayasal gezegenler üstündeki etkisini inceleyen 300 bilgisayar simülasyonu geliştirdi.

Araştırma ekibi, keşfettikleri bulguları The Astrophysical Journal Letters isimli hakemli dergide yayımladı. Mars büyüklüğündeki bir kayanın Dünya’ya çarpmasıyla Ay’ın oluştuğu tahmin ediliyor. Araştırma ekibi, Ay hakkında daha fazla bilgi arayan gökbilimcilerin araştırma bulgularından yararlanabileceğini düşünüyor.

Durham Üniversitesi Hesaplamalı Kozmoloji Enstitüsü’nden Dr. Jacob Kegerreis, bilim insanlarının, Dünya’nın ilk zamanlarında yaşanan çarpışmaya ve Ay’ın oluşumuna dair bilmeceyi çözmek için çok fazla çalıştıklarını ifade etti.

Araştırmacılar, gezegene farklı açılarda ve hızlarda çarpan farklı boyut ve kütlelerdeki nesnelerin atmosferi nasıl değiştirebileceğini de inceledi.

Simülasyonlar sonucunda Ay’ı meydana getiren çarpışmada Dünya atmosferinin yüzde 10 ila 60’ının kaybolmuş olabileceği ortaya koyuldu.