  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bilim insanları 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı
Dünya

Bilim insanları 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı

Uluslararası bir araştırma ekibi, 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı. Şimdiye kadar canlandırılan en eski virüs olduğuna inanılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 08:35:00 -
Bilim insanları 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı

Uluslararası ekip, bir laboratuvarda amipleri enfekte eden Sibirya permafrostunda keşfedilen toplam dokuz eski virüsü gözlemledikten sonra, bu tür virüslerin hala canlı organizmaları enfekte etme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Bilim insanları, on binlerce yıldır donmuş halde kalan eski bir virüsü yeniden canlandırdıktan sonra, eriyen permafrostun (antik patojen) insanlık için tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.

Ekip, yeni keşfedilen virüslerin en eskisinin neredeyse 50 bin yaşında olduğunu söyledi.

Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekip üyesi ve araştırmacı olan Jean-Michel Claverie, New Scientist'e "48 bin 500 yıl bir dünya rekoru" dedi.

Ekip, son çalışmasında toplam yedi eski virüsü inceledi. 

Rusya, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarını içeren grup, daha önce 30 bin yıllık diğer iki antik virüsü yeniden canlandırmayı başarmıştı.

Ekip tarafından keşfedilen ve canlandırılan virüsler, şimdiye kadar canlandırılan en eski virüsler olarak kabul edilse de, diğer bazı araştırmacılar 250 milyon yıllık olduğu söylenen bakterileri yeniden canlandırdıklarını iddia ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23