Bilim dünyasını şaşırtan sinek

Bilim insanları, geyik kenesi olarak bilinen kan emici sinek türünün konağına yerleştikten sonra görme yetisini büyük ölçüde körelttiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre sineğin görsel hassasiyeti bu süreçte yaklaşık yüzde 50 azalıyor.

Aberystwyth Üniversitesi ve Floransa Üniversitesi'nden bilim insanları, geyik kenesi olarak bilinen kan emici sineklerin yaşam döngüsünde dikkat çekici bir değişim tespit etti. Araştırmaya göre sinekler, bir konağa yerleştikten ve kanatlarını attıktan sonra görme sistemlerine yaptıkları enerji yatırımını önemli ölçüde azaltıyor.

Bilim insanları, bu değişimin parazit yaşam tarzına geçişle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Uçarken konak bulabilmek için güçlü bir görme sistemine ihtiyaç duyan sinekler, bir hayvana yerleştikten sonra uçmayı bırakarak enerjilerini sindirim ve üreme gibi süreçlere yönlendiriyor.

Araştırma kapsamında, konak arayan kanatlı yetişkin geyik keneleri ile bir konağa yerleştikten sonra kanatlarını kaybetmiş bireyler karşılaştırıldı. İncelemelerde görsel hassasiyetten sorumlu "opsin" genlerinin aktivitesinin, sinekler parazit yaşam tarzına geçtikten sonra yaklaşık yüzde 50 oranında azaldığı görüldü.

Çalışmayı yöneten Dr. Roger Santer, uçan geyik kenelerinin görme sisteminin çeçe sineklerine benzediğini ancak kanatlarını kaybettikten sonra görsel hassasiyetlerinin önemli ölçüde düştüğünü belirtti. Santer, bunun enerji tasarrufu amacıyla gerçekleşen evrimsel bir uyum olabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, geyik kenelerinin tamamen kör olmadığını ancak konak bulma aşamasındaki kadar güçlü bir görme yetisine sahip olmadıklarını vurguladı.

Sonuçları Journal of Experimental Biology dergisinde yayımlanan çalışma, parazit canlıların yaşam tarzlarındaki değişimlere uyum sağlamak için duyusal sistemlerini nasıl yeniden şekillendirdiğine dair yeni bilgiler sunuyor. Bilim insanları, elde edilen verilerin gelecekte kan emici sinek türlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik çalışmalar için de faydalı olabileceğini belirtiyor.