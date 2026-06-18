Navigasyona çok güvenmeyin! Ölümden döndü
Bursa’da iddiaya göre navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 19 yaşındaki sürücü yaralanırken, araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bursa’da iddiaya göre navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 19 yaşındaki sürücü yaralanırken, araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bursa’da navigasyonun yanlış yönlendirdiği öne sürülen sürücü ölümden döndü.
11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Talha G. yönetimindeki 16 TG 830 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu.
İddiaya göre 19 yaşındaki sürücü, navigasyonun gösterdiği güzergâhı takip ettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak dereye savruldu.
Kaza, 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Talha G. (19) idaresindeki 16 TG 830 plakalı otomobil, navigasyonun yanlış göstermesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan otomobil, vinç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23