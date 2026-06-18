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#1
Foto - Navigasyona çok güvenmeyin! Ölümden döndü

Bursa’da navigasyonun yanlış yönlendirdiği öne sürülen sürücü ölümden döndü.

#2
Foto - Navigasyona çok güvenmeyin! Ölümden döndü

11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Talha G. yönetimindeki 16 TG 830 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu.

#3
Foto - Navigasyona çok güvenmeyin! Ölümden döndü

İddiaya göre 19 yaşındaki sürücü, navigasyonun gösterdiği güzergâhı takip ettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak dereye savruldu.

#4
Foto - Navigasyona çok güvenmeyin! Ölümden döndü

Kaza, 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Talha G. (19) idaresindeki 16 TG 830 plakalı otomobil, navigasyonun yanlış göstermesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

#5
Foto - Navigasyona çok güvenmeyin! Ölümden döndü

Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#6
Foto - Navigasyona çok güvenmeyin! Ölümden döndü

Yaralanan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan otomobil, vinç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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