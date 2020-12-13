Bilim dünyasını şaşırtan keşif

ABD’de bulunan Smithsonian Enstitüsü ve Vietnam Bilim ve Teknoloji Akademisi’nden araştırmacılar, 2019'da karşılaştıkları ‘tuhaf görünümlü’ yılana dair bulgularını Pazartesi günü Copeia dergisinde yayımladı. Vietnam’ın dağ ve ormanlarında biyoçeşitlilik üzerine araştırmalar yapan araştırmacılar, ülkenin Çin sınırına yakında Ha Giang eyaletinde keşfettikleri yılanın türü hakkında bilgilere yer verdi. Yılanın öne çıkan özellikleri arasında gözlerinde parlak ışık fotoreseptörleri olmamasının dikkat çektiği bunun da yılanın yeraltına veya yaprakların altına gömüldüğünü gösterdiği bildirildi.

Bilim insanlarının ilk başta yılanın türü konusunda bir fikri olmadığı, fakat kısa süre sonra yılanın pullarının çoğu yılan gibi üst üstte gelmek yerine yayılmış olması nedeniyle bunun 'garip pullu yılanlar' olarak da bilinen nadir cins ‘Achalinus'a ait bir tür olduğunu fark ettikleri bildirildi. Şimdiye kadar, bu cins içinde sadece 13 bilinen tür olduğu ve bunların 6'sının da Vietnam'da olduğu ifade edildi. Söz konusu yılanın ise koyu renge sahip olmasına rağmen parladığı ifade edildi. Yılanın pullarının da mavi-yeşil renkleri arasında değişmesi ve küçük, çıkıntılı, tuhaf desenlere sahip olmasıyla dikkat çektiği belirtildi.

Kısa süre içinde Vietnam'a geri gönderilecek

Smithsonian Enstitüsünde DNA’sı örneklenen ve incelenen yılanın kısa süre içinde yeniden Vietnam'a gönderileceği ifade edildi.