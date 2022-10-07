  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu’nun koltuk değneği Davutoğlu itiraf etti! 'AK Parti giderse başörtüsü yasağı gelebilir'

Gençlere iğrenç tuzak! Biri buna dur desin

590 yıllık medreseye asılan tabela şaşkına uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemevi adımını duyurdu!

AK Parti asgari ücret için rakam verdi

Yerli uydu üretimi: İMECE ve TÜRKSAT 6A için geri sayım başladı! Uzaya fırlatılacak uydular...

Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı! “Başladı” deyip açıkladı

Meral Akşener "Yok artık" dedirtti! O itirafını duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Kılıçdaroğlu'na başörtüsü fikrini veren isim şok etti! “Afedersiniz, kıçıyla gülmüştür”

Skandalların ardı arkası kesilmiyor: CHP’li Aydın Büyükşehir’de paralar pul olmuş!
Teknoloji Bilim dünyası şokta! ‘Saniye’nin temel birimini değiştirecek buluş
Teknoloji

Bilim dünyası şokta! ‘Saniye’nin temel birimini değiştirecek buluş

Çinli bir ekip, dünyada ilk kez 100 kilometreden fazla uzun bir mesafe boyunca saatleri izlemek ve senkronize etmek için bir teknik olan ultra yüksek hassasiyetli zaman-frekans yayılımını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 21:01:00 -
Bilim dünyası şokta! ‘Saniye’nin temel birimini değiştirecek buluş

Yeni Akit  Ankara

Bilimsel başarı, küresel zamanlama, navigasyon ve konumlandırma, geniş alanlı kuantum iletişimi ve fizik temel ilkelerinin test edilmesi için daha yüksek standartlar belirlemeye yardımcı olabilir.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Pan Jianwei liderliğindeki araştırma grubu, bu hafta Nature’da yayınlanan bir çalışmada, 113’lük bir boş alan bağlantısı aracılığıyla 10 bin saniyede 4E-19’dan daha az bir kararsızlıkla zaman-frekans yayılımını açıkladı. Çalışma Xinjiang Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi bölgesinde gerçekleştirildi. Bu, saatin hatasının 100 milyar yılda bir saniye içinde tutulacağı ve 2026’da Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı’nda tartışılacak olan ‘saniye’nin temel birimini yeniden tanımlama kriterini aşacağı anlamına geliyor.

Çalışmaya göre, bu kadar yüksek hassasiyette zaman ve frekansın serbest uzay yayılımına yönelik önceki girişimler, uydudan yere bağlantılarda yüksek hassasiyetli iletim için yetersiz olan düzinelerce kilometreyi aşmadı. Nature’ın makaleyi inceleyen hakemleri, bunun “karanlık madde arayışı, temel sabitin testi, görelilik testi” gibi temel fizik üzerinde etkileri olabilecek büyük bir atılım olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23