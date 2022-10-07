Bilim dünyası şokta! ‘Saniye’nin temel birimini değiştirecek buluş

Yeni Akit Ankara

Bilimsel başarı, küresel zamanlama, navigasyon ve konumlandırma, geniş alanlı kuantum iletişimi ve fizik temel ilkelerinin test edilmesi için daha yüksek standartlar belirlemeye yardımcı olabilir.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Pan Jianwei liderliğindeki araştırma grubu, bu hafta Nature’da yayınlanan bir çalışmada, 113’lük bir boş alan bağlantısı aracılığıyla 10 bin saniyede 4E-19’dan daha az bir kararsızlıkla zaman-frekans yayılımını açıkladı. Çalışma Xinjiang Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi bölgesinde gerçekleştirildi. Bu, saatin hatasının 100 milyar yılda bir saniye içinde tutulacağı ve 2026’da Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı’nda tartışılacak olan ‘saniye’nin temel birimini yeniden tanımlama kriterini aşacağı anlamına geliyor.

Çalışmaya göre, bu kadar yüksek hassasiyette zaman ve frekansın serbest uzay yayılımına yönelik önceki girişimler, uydudan yere bağlantılarda yüksek hassasiyetli iletim için yetersiz olan düzinelerce kilometreyi aşmadı. Nature’ın makaleyi inceleyen hakemleri, bunun “karanlık madde arayışı, temel sabitin testi, görelilik testi” gibi temel fizik üzerinde etkileri olabilecek büyük bir atılım olduğunu söyledi.