  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bilim dünyası şokta! Kafatasında yeni organ bulundu
Teknoloji

Bilim dünyası şokta! Kafatasında yeni organ bulundu

Bilim insanları, kafatasında daha önce ne olduğu tanımlanamayan yeni bir organ bulduklarını açıkladı. .

Yeniakit Publisher
2020-10-21 07:12:00 - 2020-10-21 07:16:53
Bilim dünyası şokta! Kafatasında yeni organ bulundu

Radyoterapi ve Onkoloji dergisinde yayımlanan makalede, insan vücudundaki dokuları yüksek çözünürlüklü bir makine ile tarayan bilim insanlarının, kafatasında burun boşluğunun boğazla birleştiği bölgeye sıkışmış vaziyette bir çift büyük tükürük bezi bulduğu belirtildi.

Dördüncü ana tükürük bezi

Araştırma ekibinden Hollanda Kanser Enstitüsü Doktoru Matthijs Valstar, ''Herhangi bir modern anatomi kitabında kulaklara yakın, çenenin altında ve dilin altında olmak üzere sadece üç ana tür tükürük bezi vardır. Şimdi dördüncüsünün olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Valstar, radyasyon tedavisinde zarar gören tükürük bezleri için yeni bulunan tükürük bezinin bir ''yedek organ'' görevi görebileceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi
Dünya

Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi

Suriye ve Libya'da Türk SİHA'ları tarafından avlanan Rus hava savunma sistemlerinin son olarak Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan SİHA'..
TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük ..
Bill Gates yine ortalığı karıştırma derdinde! 2021'de yaşanacakları paylaştı
Dünya

Bill Gates yine ortalığı karıştırma derdinde! 2021'de yaşanacakları paylaştı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili sürekli kötü gelişmeleri paylaşan Microsoft kurucusu Bill Gates yine toplumları t..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay