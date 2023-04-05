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Gündem Bilim dünyası şokta! Dünya ikizinden radyo sinyalleri alındı
Gündem

Bilim dünyası şokta! Dünya ikizinden radyo sinyalleri alındı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 08:59:00 -
Bilim dünyası şokta! Dünya ikizinden radyo sinyalleri alındı

Gökbilimciler, her ikisi de Dünya'dan 12 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir ötegezegenden ve onun yörüngesinde döndüğü yıldızdan tekrar eden bir radyo sinyali tespit ettiler.

Sinyal, Dünya büyüklüğündeki gezegenin bir manyetik alana ve hatta belki de bir atmosfere sahip olabileceğini gösteriyor. Dünyanın manyetik alanı, güneşten dışarı akan enerjik parçacıkları ve plazmayı saptırarak, gezegenin atmosferini koruyor. Bu da gezegene yaşamın hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu ortamı sağlıyor.

Güneş sistemimizin dışında bulunan gezegenlerin etrafındaki atmosferleri bulmak, potansiyel olarak yaşamı destekleme yeteneğine sahip diğer dünyalara işaret edebilir.

Dünya'da tespit edilebilmesi için çok güçlü olmaları gerekiyor

Bilim adamları, New Mexico'daki Karl G. Jansky Çok Büyük Teleskop Dizisini kullanarak yaptıkları gözlemler sırasında YZ Ceti yıldızından ve onun yörüngesindeki YZ Ceti b adlı kayalık dış gezegenden gelen güçlü radyo dalgalarını fark ettiler.

Araştırmacılar, radyo sinyalinin gezegenin manyetik alanı ile yıldız arasındaki etkileşimler tarafından üretildiğine inanıyor. Bulguları detaylandıran çalışma Nature Astronomy dergisinde yayınlandı . Araştırmacılar, radyo dalgalarının Dünya'da tespit edilebilmesi için çok güçlü olmaları gerektiğini söyledi.

Colorado Boulder Üniversitesi'nde araştırma astrofizikçisi olan baş çalışma yazarı Sebastian Pineda, "Bir gezegenin bir atmosfere sahip olup olmayacağı, gezegenin güçlü bir manyetik alana sahip olup olmamasına bağlı olabilir" dedi.
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Daha önce araştırmacılar, güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'e benzer boyuttaki ötegezegenlerde manyetik alanlar saptamışlardı.

Ancak Dünya büyüklüğündeki daha küçük gezegenlerde manyetik alanları bulmak daha zordur çünkü manyetik alanlar esasen görünmezler.

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Yorumlar

resat

ilimlerin hepsinin zirvesinde ALLAH cc nın varlıgına şahitlik eden ayetler vardır ,bunlara şahit olanlardan kısmetli olanlar iman eder, şaki ,bahtsızlar,küfr i inadi sahipleri ise mahrum kalırlar,,

İ. Keskin

Eskiden 'İmparator(!)lu Galatasaray' maç kazanırdı ve önümüze birikmiş hüsranlar dağılırdı, şimdi ise iyi saatte olsunlar her bir işi sır olan NASA gaipten sesler duyar oldu ya bulutları dağıtmaya yetmiyor.
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