Bilim adamlarından Delta varyantı uyarısı: Aşıya rağmen çoğalıyor!

İlk olarak 2020 yılının Aralık ayında Hindistan’da ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde dünya genelindeki baskın virüs olan Delta varyantı, hem daha hızlı yayılıyor hem de hastalığın çok daha ağır geçmesine sebebiyet veriyor. Aşı ve tedavilere de daha hızlı karşılık veren Delta varyantı ile ilgili olarak Reuters’a açıklama yapan La Kolla Bağışıklık Enstitüsü’nden Shane Crotty, “Delta varyantının süper gücü bulaşması” dedi.

“Burunlarında virüs taşıyorlar”

ABD Hastalıkla Kontrol ve Mücadele Merkezleri’nin verilerine göre Delta varyantının önceki varyantlara göre iki kat daha bulaşıcı olurken, aynı zamanda bu varyantın da daha tehlikeli olduğuna dair araştırmalar yapıldı.

Delta varyantının önceki varyantlara göre semptomları iki ya da üç gün ortaya çıkardığı ve bu sebeple vücudun hastalıkla mücadele etmek için daha az zamanı olduğu da kayıtlara geçti.

İngiliz haber ajansı Reuters, “Delta varyantı bulaşan insanlar burunlarında önceki varyantların bulaştığı insanlara göre 1200 kat daha fazla virüs taşıyor. Aşı olanlarda bu oran düşüyor yani bu kişilerin hastalığı başkasına bulaştırma ihtimali de daha kısa bir süreyi kapsıyor” ifadesine yer verdi.

Dünya Sağlık Örgütü de vakaların yüzde 99.5’inin Delta varyantı olduğunu aktarırken Gamma, Lambda ve Mu varyantlarının da yakından takip edildiğini açıkladı.

Delta varyantının baskın virüs olmasından yola çıkan bilim insanları gelecekteki bütün corona virüsü hastalıklarının Delta varyantından oluştuğunu açıkladı. Delta varyantının “torunlarından” birinin AY.4.2 olduğunu aktaran uzmanlar Birleşik Krallık’taki vakaların yüzde 10’unun bu varyant olduğuna dikkat çekti.

Aşılar işe yaramıyor!

Bilim insanlarının Delta varyantının evrimini yakından izlediğini yazan Reuters, “Şu an kullanılan aşılar ağır hastalığı ve ölümü engellese de hastalığın yayılmasını engelleyemiyor. Virüs halen burunda çoğalmaya devam ediyor ve aşı olan insanlar bile ufak hava damlacıkları aracılığıyla hastalığı bulaştırabiliyor” yorumunu yaptı.

Reuters’a konuşan Mayo Clinic’te aşı geliştirme uzmanı olan Dr. Gregory Poland ,”Corona virüsünü tamamen yenmek için hastalığın bulaşmasını engelleyen bir corona virüsü aşısı yapılması gerekiyor. O zamana kadar Dünya, virüse karşı dayanıksız kalacak” dedi.