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Teknoloji Bilim adamları, yeni bir organ keşfetti! 'Yedek organ'
Teknoloji

Bilim adamları, yeni bir organ keşfetti! 'Yedek organ'

Bilim adamları, kafatasında daha önce ne olduğu tanımlanmamış bir organ buldukları bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 22:12:00 -
Bilim adamları, yeni bir organ keşfetti! 'Yedek organ'

Radyoterapi ve Onkoloji dergisinde yayımlanan makalede, insan vücudundaki dokuları yüksek çözünürlüklü bir makine ile tarayan bilim adamlarının, kafatasında burun boşluğunun boğazla birleştiği bölgeye sıkışmış vaziyette bir çift büyük tükürük bezi bulduğu belirtildi.

"Dördüncüsü olduğunu düşünüyoruz"

Araştırma ekibinden Hollanda Kanser Enstitüsü Doktoru Matthijs Valstar, ''Herhangi bir modern anatomi kitabında kulaklara yakın, çenenin altında ve dilin altında olmak üzere sadece üç ana tür tükürük bezi vardır. Şimdi dördüncüsünün olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Valstar, radyasyon tedavisinde zarar gören tükürük bezleri için yeni bulunan tükürük bezinin bir ''yedek organ'' görevi görebileceğini kaydetti. 

 

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