Bilim adamları müjdeyi verdi: Organlarla ilgili mucize keşif!

Organların hangi hızda yaşlandığını tespit edebilen yeni kan testinin olabileceğini bilim adamları açıklaması dikkat çekti.

BBC’nin haberine göre; Bilim adamları, bir kişinin iç organlarının ne kadar hızlı yaşlandığını anlamak ve hangi organların yakında işlevsiz hale gelebileceğini tahmin etmek için kan testi tasarlayabileceklerine inandığını açıkladı.

Kan testiyle, kişinin iç organlarının ne kadar iyi durumda olduğunu ve hangilerinin yakın gelecekte sorun çıkarabileceğini belirlemenin mümkün olabileceği bildirildi.

Bilim insanları, Stanford Üniversitesi'nde 11 farklı organın durumunu takip edebildiklerini söyledi.

Bu organların arasında kalp, beyin ve akciğerlerin de olması dikkat çekti.

Binlerce orta yaşlı ve yaşlı yetişkin üzerinde yaptıkları deneylerde, 50 yaşından büyük ve sağlıklı sayılabilecek beş kişiden birinin en az bir organının normalden daha hızlı yaşlandığını gördüler.

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Her 100 kişiden bir ya da iki tanesinde ise, birden fazla organın yaşından daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, hangi organların daha çabuk bozulduğunu bilmek, gelecekte hangi hastalıkların risk altında olduğunu anlamaya yardımcı olacağını belirtti.