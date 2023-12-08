  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan dönüşü Erdoğan'dan Netanyahu bombası

CHP’li belediyede 'sahtecilik' soruşturması! Müdürler hapiste, başkan yardımcısı kriminalde

DSP asgari ücret teklifini Türkiye'ye duyurdu! Bu rakam resmen işverenlerin uykusunu kaçırır

İsrail helikopteri kendi askerlerini vurdu

Mete Yarar 'Herkes beni arıyor' dedi: Türkiye'den İsrail'e hangi demir malzemesinin gittiği açıklanmalı

Bölge petrol ve gaz kaynıyor! Topraklarına katmak için harekete geçtiler

'İstanbul depremi yazı tura atmak kadar yakın!'

Altın fiyatlarını bu veriler tetikliyor! Yatırımcı elindekileri çıkaracak seviye arıyor

Türkiye'yi korkutan sözleri Tam 24 şehir

Sayıştay İmamoğlu gerçeğini ortaya çıkardı! İBB'de kayıp atlardan sonra kayıp araçlar vakası!
Sağlık Bilim adamları müjdeyi verdi: Organlarla ilgili mucize keşif!
Sağlık

Bilim adamları müjdeyi verdi: Organlarla ilgili mucize keşif!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 16:43:00 -
Bilim adamları müjdeyi verdi: Organlarla ilgili mucize keşif!

Organların hangi hızda yaşlandığını tespit edebilen yeni kan testinin olabileceğini bilim adamları açıklaması dikkat çekti.

Organların hangi hızda yaşlandığını tespit edebilen yeni kan testinin olabileceğini bilim adamları açıklaması dikkat çekti.
BBC’nin haberine göre; Bilim adamları, bir kişinin iç organlarının ne kadar hızlı yaşlandığını anlamak ve hangi organların yakında işlevsiz hale gelebileceğini tahmin etmek için kan testi tasarlayabileceklerine inandığını açıkladı.

Kan testiyle, kişinin iç organlarının ne kadar iyi durumda olduğunu ve hangilerinin yakın gelecekte sorun çıkarabileceğini belirlemenin mümkün olabileceği bildirildi.

Bilim insanları, Stanford Üniversitesi'nde 11 farklı organın durumunu takip edebildiklerini söyledi.

Bu organların arasında kalp, beyin ve akciğerlerin de olması dikkat çekti.

Binlerce orta yaşlı ve yaşlı yetişkin üzerinde yaptıkları deneylerde, 50 yaşından büyük ve sağlıklı sayılabilecek beş kişiden birinin en az bir organının normalden daha hızlı yaşlandığını gördüler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her 100 kişiden bir ya da iki tanesinde ise, birden fazla organın yaşından daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, hangi organların daha çabuk bozulduğunu bilmek, gelecekte hangi hastalıkların risk altında olduğunu anlamaya yardımcı olacağını belirtti.

Canan Karatay'ın bu formülü düz duvara tırmandırıyor: Şifa dolu besin! Böylesi görülmedi! Kamuoyu ile paylaştı
Canan Karatay'ın bu formülü düz duvara tırmandırıyor: Şifa dolu besin! Böylesi görülmedi! Kamuoyu ile paylaştı

Kadın - Aile

Canan Karatay'ın bu formülü düz duvara tırmandırıyor: Şifa dolu besin! Böylesi görülmedi! Kamuoyu ile paylaştı

İçi zehir dolmuş karaciğeri tek seferde temizliyor! Bu besin doğal serum görevi görüyor
İçi zehir dolmuş karaciğeri tek seferde temizliyor! Bu besin doğal serum görevi görüyor

Gıda

İçi zehir dolmuş karaciğeri tek seferde temizliyor! Bu besin doğal serum görevi görüyor

Kanserli hücrelere saldırıp yok ediyor: özel besini duyan şok oldu! Her şeye iyi geliyor, faydaları saymakla bitmiyor
Kanserli hücrelere saldırıp yok ediyor: özel besini duyan şok oldu! Her şeye iyi geliyor, faydaları saymakla bitmiyor

Kadın - Aile

Kanserli hücrelere saldırıp yok ediyor: özel besini duyan şok oldu! Her şeye iyi geliyor, faydaları saymakla bitmiyor

Kalbiniz sayaç gibi çalışacak! Kalp krizine 'DUR' diyen besin!
Kalbiniz sayaç gibi çalışacak! Kalp krizine 'DUR' diyen besin!

Sağlık

Kalbiniz sayaç gibi çalışacak! Kalp krizine 'DUR' diyen besin!

Canan Karatay tek tek sıraladı! Bu besinler Alzheimer hastalığını önlemek için önemli
Canan Karatay tek tek sıraladı! Bu besinler Alzheimer hastalığını önlemek için önemli

Sağlık

Canan Karatay tek tek sıraladı! Bu besinler Alzheimer hastalığını önlemek için önemli

Karaciğer yağlanmasını rehabilitasyon ediyor: Yemekten sonra karaciğeri koruyan süper besinler, ilaçlara rakip oldu!
Karaciğer yağlanmasını rehabilitasyon ediyor: Yemekten sonra karaciğeri koruyan süper besinler, ilaçlara rakip oldu!

Kadın - Aile

Karaciğer yağlanmasını rehabilitasyon ediyor: Yemekten sonra karaciğeri koruyan süper besinler, ilaçlara rakip oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23